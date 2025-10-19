Siete trenes afectados por un incendio sofocado en el tramo entre Guadajoz y Majarabique (Sevilla)

Archivo - Viajeros de la estación de Santa Justa (Sevilla). Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio cercano a las vías en el tramo entre la localidad sevillana de Guadajoz y Majarabique ya sofocado este domingo ha interrumpido la circulación ferroviaria. El incidente ha afectado a la circulación de "seis trenes de larga distancia y alta velocidad y a un tren Avant", según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

En concreto, la demora media de los seis trenes de larga distancia y alta velocidad ha sido de 40 minutos, mientras que el único Avant afectado ha sufrido un retraso de 23 minutos a causa del incidente.

El incendio cercano a la infraestructura de las vías ya ha sido sofocado por los bomberos de la zona, que han permitido el paso y el restablecimiento de la circulación y la normalidad.