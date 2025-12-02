El Sindicato Médico de Córdoba avisa de tres agresiones a facultativos en una semana en el Centro de Salud Azahara

Representantes del Sindicato Médico Andaluz en Córdoba en una anterior acción de protesta. - SINDICATO MÉDICO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado públicamente este martes "una situación absolutamente intolerable", la de "tres nuevos episodios de agresiones a médicos registrados, en tan solo una semana, en el Centro de Salud de Azahara", en la capital cordobesa, por lo que ha llamando a los profesionales sanitarios participar el próximo viernes en una "concentración de repulsa" ante el propio centro sanitario.

Según ha informado el sindicato en una nota, el "primer episodio fue una agresión verbal, con insultos y amenazas por parte del acompañante de un paciente, generando una situación de tensión extrema en la consulta", mientras que el "segundo episodio tuvo lugar al día siguiente, cuando una doctora sufrió insultos y amenazas durante una consulta telefónica", dándose la circunstancia de que "el agresor incluso solicitó cita presencial para el día siguiente, un hecho que generó gran inquietud entre el personal, aunque finalmente no acudió".

El tercer episodio consistió también "en un nuevo episodio de agresión verbal, protagonizado por un paciente", aclarando el Sindicato Médico de Córdoba que desconoce "los supuestos motivos que han llevado a estas personas a perder cualquier atisbo de educación o civismo. En cualquier caso, no existe motivo alguno que justifique agredir a un profesional sanitario".

Lo que, para el sindicato, "sí es relevante y profundamente grave, es que estas tres agresiones han sido oficialmente declaradas, lo cual confirma un patrón preocupante que debe obligar a la Administración a actuar con urgencia y responsabilidad".

Por ello, "ante esta sucesión de episodios violentos", el Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una "concentración de repulsa el viernes 5 de diciembre, a las 11,00 horas, en las puertas del Centro de Salud Azahara, y a la que, como en ocasiones anteriores, invitamos a participar a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Córdoba, a la Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba, a todas las organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal, al Colegio de Médicos de Córdoba y a la propia ciudadanía, aquella que valora lo que supone tener un sistema sanitario público y está preocupada por su deterioro".

Por otro lado, desde el Sindicato Médico de Córdoba han elaborado un "informe exhaustivo sobre las agresiones a facultativos en Andalucía, con un análisis específico y detallado de la situación en la provincia de Córdoba. Un documento que demuestra, con datos y rigor, que la violencia contra los médicos es una realidad creciente, alarmante e infradeclarada".

Así, según ha lamentado el sidicato, "la violencia de origen externo en entornos sanitarios no es un riesgo abstracto, sino un riesgo concreto, evaluable y prevenible, y así está reconocido, tanto en la legislación de prevención, como en la jurisprudencia. Ir a trabajar no puede significar tener miedo, no debemos seguir normalizando lo inaceptable".

De hecho, "los médicos no pueden, ni deben, acudir a su consulta con miedo a ser insultados, amenazados o agredidos. La violencia no puede formar parte de nuestro trabajo. Desde el Sindicato Médico de Córdoba reiteramos nuestro compromiso firme de tolerancia cero frente a cualquier forma de agresión".