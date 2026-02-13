El Sindicato Médico demanda a todas las gerencias sanitarias de Córdoba por vulnerar la libertad sindical

Archivo - Lateral del Centro de Salud Castilla del Pino, en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha interpuesto "una demanda judicial" contra la todas las gerencias sanitarias de la provincia de Córdoba, "por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, tras negarse a facilitar documentación a los delegados de Prevención de Riesgos Laborales" de dicho sindicato.

Según ha informado el sindicato en una nota, "la documentación solicitada, según la Ley y el Reglamento, debe estar a disposición de todos los trabajadores, y no solo a disposición de los delegados de Prevención", de modo que "el acceso a dicha documentación no constituye una concesión discrecional de la Administración, sino que es obligatorio facilitarla y supone una garantía básica para asegurar la protección efectiva de la salud de los profesionales sanitarios".

El Sindicato Médico de Córdoba considera que "la negativa a proporcionar información preventiva relevante supone una limitación ilegítima del derecho de información, del derecho de representación y una obstaculización directa de la labor de vigilancia y control que corresponde a los delegados de Prevención", y que ello "afecta al ejercicio de funciones sindicales y compromete el adecuado funcionamiento del sistema preventivo y el derecho de los profesionales a trabajar en condiciones seguras".

A juicio del sindicato, "es un asunto grave, que afecta directamente a la protección de la salud de todos los profesionales sanitarios y, en este caso concreto, de los médicos que desarrollan su labor en la provincia de Córdoba".

La demanda presentada tiene por objeto "que se declare la existencia de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical y que se obligue a todas las gerencias sanitarias a tener la información y documentación a disposición de los delegados sindicales y de todos los profesionales sanitarios".

Desde el Sindicato Médico de Córdoba se ha subrayado que "la defensa de la salud laboral no es una cuestión formal, ni burocrática, sino un elemento esencial para garantizar condiciones de trabajo seguras en el ámbito sanitario", de ahí que haya reafirmado su "compromiso firme con la defensa de los derechos profesionales y con el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de prevención".