Sindicato Médico pide paralizar procesos selectivos del anterior Gobierno hasta cumplir con "criterios profesionales"

30/05/2019

Los representantes de los facultativos creen que existen irregularidades en los procesos selectivos de cargos intermedios

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha dicho este jueves que los procesos selectivos puestos en marcha por el anterior Gobierno andaluz mientras cumplía el periodo de funciones, deberían "ser paralizados hasta que no se publique una nueva norma de selección más ajustada a las exigencias de los profesionales".

Tal y como publicaba este miércoles en la web del Sindicato Médico de Sevilla, los procesos selectivos para elegir jefaturas de servicio en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "no parecen responder a la equidad y transparencia que nuestra organización viene demandando".

Así, el SMA ha afirmado que apoya lo expresado en el artículo del Sindicato Médico de Sevilla y ha remitido un escrito a la Gerencia del SAS "expresándole nuestra disconformidad por estos nombramientos".

"Desde hace años venimos luchando contra esta forma de gestión sanitaria y vamos a seguir haciéndolo", han dicho, al tiempo que han añadido que cree que "los procesos selectivos han de ser transparentes y que, de ningún modo, se pueden consentir irregularidades que hagan sospechar sobre la falta de imparcialidad".

En este sentido, el Sindicato Médico Andaluz ha considerado que "es intolerable que se sigan nombrando algunos jefes de servicio en contra de la opinión mayoritaria de sus facultativos y que escritos firmados por una mayoría aplastante no pueden ser ignorados absolutamente por la dirección".

No obstante, el SMA ha querido aclarar que "no dudamos de la capacidad científico-técnica ni de la profesionalidad de nadie pero, precisamente por este motivo, creemos que es una torpeza y una actitud inaceptable que estos procesos no se hagan de una forma más transparente".

El Sindicato Médico Andaluz ha indicado que seguirá manteniendo esta postura y seguirá siempre defendiendo "una forma más lógica" de selección, "le pese a quien le pese y gobierne quien gobierne". "Creemos que por los intereses de los facultativos y de la propia población nos merecemos unos procesos más garantes de equidad y más consensuados con los profesionales", han abundado.

Para el SMA, se perfila como imprescindible una reforma de la normativa que garantice "la total transparencia" de estos nombramientos, así como los desvincule para siempre de cualquier cuestión política o de otra índole ajena a la asistencia sanitaria y a los profesionales que la ejercen.