El Sindicato Médico presenta al PSOE-A el Estatuto de la profesión médico

Publicado: jueves, 25 septiembre 2025 15:02

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda y la vicepresidenta de SMA, Carmen Serrano, junto con Ana Pagador y Natalia Cid, vocales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria respectivamente, han mantenido este jueves una reunión con la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Ferriz, y la portavoz de salud del mismo grupo, Ángeles Prieto.

Durante la reunión, como detalla el sindicato en un comunicado, los representantes del SMA han trasladado a las portavoces las principales demandas y necesidades del colectivo médico y facultativo en el Sistema Sanitario Público Andaluz y expusieron la propuesta de Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa.

El SMA ha incidido en "la necesidad urgente" de afrontar un cambio normativo que dignifique la labor del colectivo en su labor diaria, y ha defendido "la importancia" de establecer un marco normativo específico que regule la profesión médica y facultativa.

Por su parte, las representantes del grupo parlamentario socialista han manifestado "su disposición a estudiar la documentación y propuestas presentadas".

