Sindicato Médico ve "ridículo" pensar que los MIR "evitan el colapso" de la Atención Primaria este verano

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha señalado este viernes que "causa estupor" que "a estas alturas sigamos sin conocer el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" y ha considerado "ridículo" que la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, "pretenda con los MIR evitar el colapaso de la Atención Primaria este verano". "Recurrir a ellos es escurrir el bulto".

Así ha respondido el SMA al anuncio de la Consejería de "un plan B con el Consejo Andaluz de Médicos y el Sindicato Médico que contengan medidas que posibiliten no cerrar centros de salud este verano si no podemos movilizar a los 369 Médicos Internos Residentes (MIR)" que terminan su formación en septiembre y que, por tanto, no podrán ser contratados para trabajar este verano. "Vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para no llegar al extremo del cierre de centros de salud este verano, pero es cierto que nos encontramos en una situación de mucha excepcionalidad".

"En Andalucía --ha argumentado el Sindicato Médico--, las ofertas de interinidades del pasado verano a los médicos de familia que acababan de terminar la especialidad quedaron en su mayoría desiertas. Si médicos especialistas rechazaron estas ofertas cuando su alternativa era el paro, ¿qué le hace pensar que los MIR de último año las aceptarán? A fin de cuentas, las interinadades que les ofrezcan seguirán a su disposición en septiembre".

Por eso, continúa el SMA, "si se espera que los MIR contribuyan a paliar este verano la falta de médicos, el esfuerzo habrá de ser incentivado económicamente. Pretender lo contrario es tomarnos el pelo. Pero la solución, como decimos, no está en los MIR. Apelar a ellos no es más que una forma de escurrir el bulto". La solución a la Atención Primaria pasa, según la central sindical, por "mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos".

En este punto, ha lamentado la "demagogia partidista" del Consejo Interterritorial de Sanidad donde "comunidades autónomas y Ministerio se acusan mutuamente de no hacer lo suficiente para paliar la gravísima falta de médicos que la Atención Primaria padecerá este verano". "El espectáculo que nos está brindando el Consejo Interterritorial, degradado a la categoría de sainete demagógico y electoralista, resultaría grotesco si no fuera porque la salud de la población está en juego. Por eso es trágico", ha sentenciado el SMA.