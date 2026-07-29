Sindicato Médico valora la ley anunciada por la Junta contra el "problema muy grave" de las agresiones a sanitarios

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (d), junto al presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (i), a su llegada para firmar un acuerdo en materia sanitaria. A 29 de julio de - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha valorado este miércoles la ley anunciada por la Junta de Andalucía para combatir las agresiones a profesionales sanitarios, una cuestión de la que ha subrayado que es un "problema muy grave" que con las medidas implementadas hasta ahora no se ha podido atajar.

Así lo ha indicado Rafael Ojeda a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a propósito de un acuerdo que el SMA y la Consejería han firmado este miércoles.

El representante del Sindicato Médico Andaluz ha lamentado que el problema de las agresiones a sanitarios "va a más", y ha valorado como "muy interesantes" algunas de las medidas que el consejero Antonio Sanz ha anunciado que va a poner en marcha la Junta contra esta realidad, y en concreto ha citado el de la referida "ley para castigar a los agresores".

Rafael Ojeda ha llamado además la atención acerca de que "la mayoría" de profesionales que sufren estas agresiones, "por desgracia, son mujeres", lo que pone sobre la mesa "un componente de género que a todos nos debería preocupar", según ha indicado.

Finalmente, ha subrayado que el SMA va a "seguir trabajando", siempre que se le "invite desde la Consejería a cualquier foro, cualquier mesa, cualquier ámbito en el que se pueda trabajar para poner fin a esta lacra", de forma que el sindicato médico va a "poner todo" de su parte "porque la situación es preocupante y grave", según ha remarcado.

PLANES DEL GOBIERNO ANDALUZ

Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que desde la Junta de Andalucía se han reforzado medidas de seguridad y "en el diseño hoy de toda infraestructura sanitaria se tienen muy en cuenta las conexiones, o sea, permitir vías de escape, de salida y de protección de los profesionales que pueden ser agredidos, que se sientan amenazados", ha explicado.

El consejero ha querido poner de relieve "dos medidas" planteadas por su departamento, entre las que se incluye la ley que pretende sacar adelante "frente a las agresiones a profesionales sanitarios", con la que se va a "reforzar la capacidad sancionadora", con sanciones que pueden ser de hasta "60.000 euros en casos graves o de reincidencia", así como se va a "establecer una priorización de los procedimientos establecidos a través de los expedientes correspondientes", ha abundado.

El consejero ha avanzado además que la ley va a contemplar y a dar una "cobertura amplia" a los "otros espacios" en los que se producen agresiones a sanitarios, que no sólo son físicas, sino que también se producen "en las redes sociales o de manera verbal", según ha advertido.

Por otro lado, Antonio Sanz ha destacado la creación de "una unidad específica de la Policía Adscrita" a la comunidad autónoma andaluza "para la vigilancia, la prevención", y también para la "protección" de los profesionales sanitarios.

El consejero ha remarcado que son "avances" que han pasado ya por "el Observatorio Regional contra la Violencia de los Profesionales Sanitarios, y que son compromisos también de legislatura que pondremos en marcha de inmediato" desde la Junta de Andalucía, según ha remachado.