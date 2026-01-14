El Sindicato Médico ve "inviable" y "perjudicial" abrir ahora el tercer punto de urgencias en Córdoba capital

El futuro tercer punto de urgencias extrahospitalarias de Levante Sur sigue a la espera de su activación. - EUROPA PRESS

El Sindicato Médico de Córdoba, tras mantener una reunión con la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, que ha girado en torno al proyecto de apertura de un tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la capital cordobesa, ha avisado que, "en las condiciones actuales, la apertura de este nuevo punto es inviable y potencialmente perjudicial, tanto para los profesionales, como para los pacientes".

A este respecto y a través de una nota, el Sindicato Médico ha dejado claro que no se opone a la existencia de un tercer punto de urgencias, "muy al contrario, consideramos que reforzar la red de urgencias extrahospitalarias puede ser positivo siempre que se haga con planificación, recursos suficientes y garantías asistenciales". Sin embargo, tienen "la firme convicción de que, en las condiciones actuales", dicha apertura será contraproducente.

En este sentido, que, tras su reunión con Botella, en el sindicato han conocido, "posteriormente, las declaraciones del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, hablando de una apertura inminente" del tercer punto de urgencias, "y de que se contratara personal sanitario nuevo", preguntándose en el sindicato "cuántos de esos profesionales son médicos, cuántos de esos médicos tienen especialidad y cuántos estarán funcionalmente asignados a este nuevo punto de urgencias".

También se preguntan si "es posible ampliar así la cartera de servicios cuando faltan médicos en la inmensa mayoría de los centros de salud de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Córdoba", y "dónde esta la oferta de empleo publico para cumplir estos requisitos", pues lo cierto es que "el discurso evita abordar estas cuestiones, lo cual refuerza nuestra sensación" de que en este caso se trata de "un mandato político", para abrir "de cualquier manera" y hacer "una inauguración, que no solo olera a nuevo, sino también a ambiente preelectoral".

"DÉFICIT" DE MÉDICOS EN PRIMARIA

Ante esto, desde el Sindicato Médico han recordado que "la plantilla teórica de médicos de Familia en la ZBS de Córdoba es de 201 facultativos", pero "en la actualidad existe un déficit de al menos 35 médicos de Familia", considerando el sindicato que, "antes de plantear la apertura de cualquier nuevo dispositivo asistencial", la Junta de Andalucía "debería garantizar la cobertura del 100% de la plantilla estructural existente", pues, "abrir nuevos recursos sin cubrir los ya previstos no es reforzar el sistema, sino tensionarlo aún más".

De hecho, según ha argumentado el sindicato, "en núcleos urbanos o áreas de gran población, un punto de urgencias debe contar con una dotación mínima propia y estable de facultativos", y lo cierto es que "la realidad actual dista mucho de ese escenario", ya que "el único incremento reciente de plantilla médica en la capital ha sido la contratación de seis médicos sin especialidad MIR, con contratos precarios, de los cuales dos ya han abandonado".

"MODELO INADECUADO"

Este dato, a juicio del Sindicato Médico, "evidencia la falta de estabilidad del modelo y la incapacidad real para retener profesionales. Este planteamiento provocará, inevitablemente, una mayor presión sobre los servicios de urgencias, la pérdida de la continuidad médico-paciente, el aumento de conflictos y agresiones a profesionales, el abandono de facultativos y la dificultad creciente para captar nuevos medicos", además del "deterioro progresivo de la calidad asistencial".

La consecuencia final de este modelo es "una urgencializaciÓn del sistema, en la que problemas de salud que deberÍan abordarse en consultas programadas acaban en urgencias, sin resolverse adecuadamente y con escaso valor clínico", de tal modod que, según las estimaciones del Sindicato Medico de Córdoba, "la puesta en marcha del tercer punto de urgencias en las condiciones actuales supondrá la perdida de aproximadamente 3.200 citas mensuales en Atencion Primaria, en un contexto en el que la demora oficial ya se sitúa en torno a los diez días", cuando lo real es que "en muchos centros supera las dos semanas".

PROPUESTAS

Ante esta situación, el Sindicato Médico de Córdoba plantea como medidas imprescindibles y previas "la cobertura del 100% de la plantilla estructural de médicos de Familia en la ZBS Córdoba, el ajuste de los cupos a un máximo de 1.300 pacientes por médico, para garantizar una atención segura y de calidad; garantizar médicos específicos, suficientes y estables antes de abrir nuevas urgencias extrahospitalarias, completar de forma inmediata la evaluación de riesgos psicosociales y poner en marcha un plan real de desconexión digital" para los médicos y "recuperar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la calidad en Atención Primaria".

En consecuencia, el sindicato ha concluido que "abrir recursos de cualquier manera no mejora la atención a la ciudadanía y pone en riesgo, tanto a los profesionales, como al propio sistema sanitario público", de ahí que el Sindicato Médico de Córdoba haya reiterado su "disposición al diálogo", pero recordando su "obligación de defender una planificación sanitaria rigurosa, sostenible y respetuosa con la salud de los profesionales y la seguridad de los pacientes".

REUNIÓN CON VECINOS

Por otro lado y según ha informado en una nota la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba, su presidenta, Isa Sereno, junto a los representantes de las asociaciones vecinales de La Unión de Levante y de La Viñuela, han mantenido un encuentro con la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, en la que la responsable territorial se ha comprometido a la apertura en este primer trimestre de 2026 del mencionado tercer punto de urgencias extrahospitalarias Levante Sur.

La reunión se ha celebrado tras una campaña de recogida de firmas realizada el pasado diciembre por las asociaciones vecinales con el apoyo de Al-Zahara, en la que 1.500 personas exigen "la inmediata apertura" del nuevo punto de urgencias, "que se encuentra listo y dotado de material desde finales de 2024".

Los representantes vecinales han recordado a Botella los "sucesivos retrasos en la puesta en funcionamiento" de estas urgencias, ya que "se han ido anunciando fechas de apertura que nunca se cumplen. Primero se prometió su puesta en marcha tras la Navidad de 2024, posteriormente se aplazó a noviembre de 2025 y más tarde a enero de 2026, sin que hasta hoy el centro haya abierto sus puertas", una cadena de aplazamientos que para los representantes vecinales "supone un engaño reiterado a la ciudadanía", y por ello demandan que "el centro debe abrir ya".