El Sindicato de Periodistas de Andalucía convoca el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado

Cartel del XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. - SPA

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, en memoria del citado periodista cordobés fallecido el 7 de abril de 2003 cuando cubría la guerra de Irak, siendo el objetivo del galardón reconocer una trayectoria profesional brillante y comprometida con la defensa de los derechos humanos de periodistas de cualquier nacionalidad, o bien de organizaciones o entidades periodísticas que hayan realizado trabajos en zonas en conflicto bélico o de especial violencia social.

Según ha informado el SPA en una nota, el premio, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba (UCO), la Junta de Andalucía, la Escuela de Joyería de Córdoba y el Parque Joyero de Córdoba, está dotado con 2.500 euros y una figura conmemorativa diseñada y realizada por la Escuela de Joyería de Córdoba.

Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier órgano de dirección del SPA o cualquier otra organización sindical adscrita a la Federación de Sindicatos de Periodistas, así como los órganos ejecutivos de sindicatos de periodistas de otros países y que estén vinculados a la Federación Internacional de Periodistas.

Además, pueden proponer candidaturas, a través de sus órganos directivos, las organizaciones profesionales del ámbito periodístico, incluidos los medios de comunicación. También serán admitidas las candidaturas presentadas por las instituciones y organizaciones que, fuera del ámbito periodístico, mantengan convenios o acuerdos con el Sindicato de Periodistas de Andalucía.

Cada candidatura deberá ir acompañada de una memoria motivada, así como del currículum del candidato y de toda la documentación escrita, gráfica o audiovisual que se considere adecuada para la acreditación de méritos. De igual forma, la propuesta incluirá un número de teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto, a la que se pueda dirigir el jurado del premio para realizar las verificaciones que considere oportunas.

Las candidaturas a la XIX edición del Premio Julio Anguita Parrado deben ser enviadas al correo electrónico 'comunicacion@spandalucia.com', indicando en el asunto el nombre del candidato y las palabras Premio Julio. El plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta el próximo 4 de marzo de 2026. La reunión del jurado tendrá lugar a principios de ese mismo mes y el acto de entrega del galardón se celebrará en Córdoba el 7 de abril de 2026.