Sindicatos y Ampas piden a la Junta que se siente a negociar una solución para los comedores escolares de Jaén

JAÉN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO, junto con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (Fampa) Los Olivos han pedido al delegado de Educación, Antonio Sutil, que se siente con ellos a negociar una solución para los 51 centros educativos de la provincia que llevan sin comedor escolar desde principio de curso en la provincia de Jaén tras el abandono de la empresa Col Servicol.

Por parte de Los Olivos, su presidenta, Belén Navarro, ha criticado en rueda de prensa "la opacidad" tanto de la Junta de Andalucía como de la Agencia Pública Andaluza y Educación y ha exigido respuestas al delegado provincial, al tiempo que ha reivindicado un cambio en los pliegos de contratos que permita a empresas pequeñas de ámbito local poder prestar el servicio de comedores y ofrecer menús de calidad.

"Se necesita un cambio de gestión en los comedores", ha dicho Navarro. Ha subrayado que las 2.000 familias afectadas en la provincia por la falta de comedor están "desesperanzadas" y "cabreadas" al ver cómo se repite un problema que en el pasado curso supuso estar sin comedor a 40 centros educativos también por el abandono de la anterior empresa a la que sustituyó Col Servicol.

Desde Fampa Los Olivos ya se está trabajando en medidas de protesta con las que evidenciar la situación por la que están atravesando y no se descarta una nueva manifestación en coche por Jaén capital. Navarro ha incidido en que la Junta de Andalucía "no se puede basarse en números ni en rentabilidad" a la hora de afrontar los comedores escolares y ha abogado por soluciones que contemplen la recuperación de las comidas in situ e incluso que se vuelva a recuperar el servicio para prestarlo desde lo público.

Desde UGT, el responsable provincial de Hostelería, Javier Lacarra, ha responsabilizado directamente a la Junta de Andalucía de la "crisis más grave" desde que se instauró el servicio de comedores escolares. Ha añadido que Col Servicol "ha desaparecido en combate y está ilocalizable" hasta el punto de que no se personó en el Sercla de este jueves.

"Es inadmisible que cualquier empresa que quiera acercarse a dar este servicio tenga que depositar una fianza, pagar una bonificación a la Junta de Andalucía por menú y cobrar el menú a 4,38 euros", ha dicho Lacarra y ha subrayado que el servicio prestado por Col Servicol en la provincia era "deficitario por naturaleza" porque "la logística y el reparto de colegios hace prácticamente inviable que pueda tener algún tipo de rentabilidad y más teniendo que venir desde Alharín de la Torre".

Ha incidido que la Junta de Andalucía "se está poniendo de perfil" en este problema y "está poniendo parches fallidos a un problema que no sabe cómo solucionar". Lacarra ha pedido un cambio de modelo que permita prestar una servicio de calidad y conciliar la vida laboral y familiar de padres y madres.

Por su parte, el responsable de Hostelería de CCOO, Antonio Manuel Díaz, ha informado de que la Junta ya ha adjudicado un nuevo contrato para un lote de comedores que restablecerá el servicio en once de los 51 colegios afectados. La previsión es que estos once comedores vuelvan a tener comedor en enero, pero faltan todavía una solución para los 40 y también para lo que queda de tiempo hasta llegar a enero teniendo en cuenta lo que supone la campaña de aceituna.

Díaz ha pedido al delegado de Educación que "convoque a las partes" y se busquen soluciones que incluyan también a "las 174 trabajadoras que se encuentran en un vacío legal, con contratos precarios de dos horas".