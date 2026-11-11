Los sindicatos apuntan a un "alto grado de seguimiento" en las primeras horas de la huelga en Andalucía

Piquete informativo en las puertas de las instalaciones de Lipasam. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). Los secretarios generales de UGT Andalucía, Oskar Martín, y CCOO de Andalucía, Nuria López, acuden a las instalaciones. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han apuntado a un "alto grado de seguimiento" en las primeras horas de la huelga en Andalucía, convocada para exigir salarios dignos, acceso a vivienda y servicios públicos "fuertes". Así lo ha señalado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, que ha criticado que "se están llevando a cabo unos servicios mínimos abusivos por parte de las distintas autoridades", especialmente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. UGT Andalucía ha comenzado la jornada de paro general con un piquete de delegados de UGT Servicios Públicos, en la Consejería de Justicia en el que ha participado el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín.

Martín ha defendido que la movilización responde a la necesidad de impulsar "cambios profundos en las políticas económicas y sociales". "El modelo social de este país necesita cambios importantes, cambios que miren a la clase trabajadora y que aporten soluciones reales a los problemas cotidianos de las personas: los salarios, las condiciones laborales, el acceso a la vivienda y la recuperación del poder adquisitivo", ha señalado.

CCOO Andalucía ha destacado que en el caso de la estiba de Algeciras (Cádiz), el seguimiento está siendo del 100% y del 70% en el primer turno de la industria en Andalucía. En la agroindustria sevillana, el paro está siendo secundado por el 90% y los servicios son mínimos en la recogida de residuos urbanos en Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva. Ante estos datos de los sindicatos, Nuria López ha lanzado un mensaje para poner el valor el buen desarrollo de la huelga. "A quienes decían que la huelga no iba a salir bien hay que recordarle que la gente trabajadora tiene motivos suficientes para secundar esta huelga y lo están demostrando, porque hay que hablar de la vivienda y hay que regularla; hay que hablar de subir los servicios y topar los precios de la cesta de la compra; y hay que hablar de la privatización que están haciendo de los servicios públicos", ha apuntado la secretaria general de CCOO-A.

Por su parte, Oskar Martín ha insistido en que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un proyecto de vida, especialmente entre las generaciones más jóvenes. "Necesitamos una vivienda digna y asequible para que la sociedad, especialmente los jóvenes de este país, pueda tener un futuro", ha afirmado. El dirigente sindical también ha situado la siniestralidad laboral entre las principales preocupaciones de la organización, recordando que Andalucía acumula ya más de un centenar de fallecimientos en accidentes de trabajo durante este año. "La cuestión de la salud laboral, con más de 107 personas fallecidas en Andalucía, es otro motivo más que suficiente para haber convocado esta huelga", ha manifestado.

Martín ha lamentado especialmente el impacto de la inflación sobre las economías familiares y ha reclamado medidas que permitan que el crecimiento económico se traduzca en una mejora efectiva de las condiciones de vida. En relación con el desarrollo de la jornada, Oskar Martín ha realizado una valoración positiva de la participación registrada durante las primeras horas y ha destacado la actividad de los piquetes informativos en distintos puntos estratégicos de Sevilla. El secretario general ha señalado que la huelga está siendo secundada con porcentajes elevados en diferentes sectores y centros de trabajo, entre ellos Mercasevilla y los servicios de transporte, donde los representantes sindicales han desarrollado su actividad informativa durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

"La sociedad ha dicho basta. Estamos ante un clamor social que reclama soluciones y cambios reales para la clase trabajadora", ha afirmado. Martín ha subrayado que los servicios mínimos se están respetando y que la jornada se está desarrollando con normalidad y responsabilidad. "Los servicios mínimos se están cubriendo, como es lógico. La huelga está transcurriendo bien, de manera responsable, y nuestros delegados y delegadas están informando también a quienes deciden ejercer su derecho al trabajo", ha explicado. El secretario general de UGT Andalucía ha insistido en que la convocatoria no solo responde a las necesidades actuales de las personas trabajadoras, sino también a la responsabilidad de garantizar mejores condiciones de vida para las próximas generaciones. Hoy es un día importante para sembrar el futuro de los derechos de nuestra sociedad. Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad con esta generación y con las generaciones que vienen detrás", ha concluido.