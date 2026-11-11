Los sindicatos destacan el respaldo de la huelga en Cádiz con el 85% en el sector naval y el 90% en el logístico

Piquetes informativos de CCOO en la puerta de Mercajerez. - CCOO

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han destacado el respaldo en Cádiz de la huelga con ausencia de altercados e incidentes reseñables y una "mayor adhesión" en los sectores industriales, donde, según ha señalado CCOO, el seguimiento ha sido del 100% en el sector aeroespacial, más del 85% en el sector naval, así como la totalidad de los trabajadores convocados en la industria metalúrgica. En el sector logístico han cifrado el respaldo en el 90.

Por su parte, la incidencia ha sido inferior en el sector servicios durante las primeras horas y en el sector público se ha visto "muy condicionada", según CCOO, "por unos servicios mínimos sobredimensionados".

Además, el sindicato ha asegurado también que la huelga está contando con un "respaldo ciudadano" que la convierten en "la gran movilización social de los últimos años". No obstante, ha lamentado que la alerta meteorológica haya "impedido demostrar en la calle el gran músculo social que sostiene esta huelga general".

CCOO ha celebrado la ausencia de altercados e incidentes reseñables y ha felicitado "la madurez con la que han actuado los piquetes informativos distribuidos por la provincia, desde Mercajerez hasta los centros industriales y logísticos".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cádiz, Inmaculada Ortega, ha manifestado su "satisfacción y orgullo del trabajo desarrollado por los cuadros sindicales, en colaboración con sindicalistas de otras organizaciones y activistas de ONG, que han sido capaces de dar forma al malestar ciudadano latente".