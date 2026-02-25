Sindicatos exigen a la Junta acelerar medidas sociales y garantizar participación real en el Pacto Social y Económico

Imagen de la Comisión de Seguimiento del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A han instado al Gobierno andaluz, durante la Comisión de Seguimiento del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, a acelerar la implementación de determinadas medidas del Pacto, especialmente las de carácter social, ante la próxima convocatoria de elecciones en la comunidad. Además, han reclamado garantizar una participación real en las distintas mesas de seguimiento del acuerdo.

Según ha informado CCOO en una nota, el sindicato ha señalado que "algunas de esas medidas han tenido un desarrollo deficiente", poniendo el acento en la gestión del bono carestía y el bono de familia, que eran "urgentísimos" para las familias andaluzas y que, sin embargo, "no se han acabado de desarrollar y en el último año han sufrido una parálisis total".

Asimismo, CCOO ha exigido que se avance por "urgencia social" en las medidas relacionadas con la igualdad ante la escalada de la violencia de género; con la siniestralidad laboral que sigue segando vidas de trabajadores; la falta y carestía de la vivienda; y las cuestiones relacionadas con los servicios públicos, como la sanidad, dependencia, educación pública, etcétera.

Sobre la protección a las mujeres, el sindicato ha manifestado que hay medidas importantes como, la revisión del protocolo marco, por ejemplo, que "sigue en estudio tres años después de la firma del Pacto y diez años después de su diseño".

En el Pacto también se comprometieron a reforzar el sistema de defensa legal a víctimas de violencia de género, o a impulsar el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género y efectuar el seguimiento del trabajo de las comisiones locales y provinciales contra la violencia de género. "Todas ellas cuestiones importantes que el ejecutivo se niega a implementar".

En cuanto a las medidas en materia de servicios públicos destaca el desarrollo deficiente en el ámbito sanitario de medidas estructurales como en la atención primaria "las medidas imprescindibles ante la saturación de la atención primaria que imposibilita coger una cita no se han cumplido entre otras muchas".

Igualmente, el objetivo de disminuir notablemente las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas queda muy lejos "la externalización y los conciertos de las pruebas con el ámbito privado no las compartimos porque son perjudiciales para el sistema y la calidad en la atención a la ciudadanía".

En cuanto a las medidas para resolver la emergencia habitacional, el sindicato ha advertido en ese sentido de que "la nueva ley de vivienda no va a resolver los problemas de la ciudadanía". Asimismo, el sindicato ha avisado de un claro "desequilibrio existente entre la ejecución de medidas sociales y medidas dirigidas al empresariado", señalando que estas últimas se han ejecutado con "mucha más agilidad y presupuesto".

Por su parte, UGT-A ha advertido que reclamarán "una participación real en las diferentes mesas, no solo recibir información por parte de las consejerías", al tiempo que ha adelantado que exigirán que, en futuros pactos, se incluya la Cooperación Internacional al Desarrollo y un plan estratégico a largo plazo que contribuya a una "verdadera industrialización de Andalucía, con el objetivo de alcanzar un 20% del PIB, tal como recomienda la Unión Europea".

No obstante, el secretario institucional de UGT-A, Rafael Gelo, ha destacado como aspectos positivos tras la reunión la concertación de la Ley de Andalucía Digital, señalando que "ese es el nivel de concertación que reclamamos en todos los niveles de negociación con la Junta". También ha valorado el inicio de la tramitación de la Ley de Participación Institucional y su posterior firma, que, según ha indicado, "podría convertirse en el gran hito de este pacto".

Asimismo, Gelo ha considerado que deben continuar trabajando en aquellas actuaciones que, "aunque tienen un 100% de ejecución, apenas han tenido repercusión o afectan de manera limitada a la ciudadanía, como es el caso del Plan de Empleo Juvenil". En este punto, ha señalado que este "sigue siendo un problema en Andalucía, ya que, aunque el desempleo ha disminuido, todavía se encuentra ocho puntos por encima de la media estatal".

De igual modo, ha hecho hincapié en la necesidad de continuar trabajando en el Plan contra la siniestralidad laboral, que "no ha tenido el efecto deseado". Al respecto, ha subrayado que, tal como han reclamado en los últimos años, "sería necesario incluir una estrategia específica contra la siniestralidad, así como designar un delegado territorial o sectorial, lo que, sin duda, podría contribuir a reducir las muertes en el trabajo en Andalucía".