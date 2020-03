Sindicatos exigen a políticos "rigor" hacia la comunidad educativa y defienden el "trabajo comprometido" de los docentes

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha exigido este lunes a los responsables políticos "rigor" y "certidumbres" hacia la comunidad educativa, tras las "desafortunadas" declaraciones vertidas este fin de semana por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, sobre una supuesta ampliación del curso escolar como consecuencia de la crisis del Covid-19, una afirmación en la que coinciden CCOO y ANPE, que han defendio "el trabajo comprometido antes y ahora de todos los docentes".

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha saludado, a través de un comunicado, que el vicepresidente andaluz haya aclarado este lunes que el curso concluirá en las fechas ordinarias ya acordadas y trasladadas a las organizaciones sindicales, corrigiendo así lo que había manifestado previamente en el sentido opuesto.

Para CSIF, "las palabras pronunciadas a la ligera por Marín, y que ahora se ha visto obligado a rectificar, suponen un desconocimiento manifiesto de la realidad de la situación educativa actual y de la labor que los docentes realizan en estos difíciles momentos con gran profesionalidad y entrega".

CSIF Educación Andalucía ha señalado que va a dirigirse formalmente por escrito al consejero del ramo, Javier Imbroda, para solicitarle la publicación por parte de la Consejería de Educación y Deportes de unas instrucciones "claras, comunes y básicas" sobre aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento de los centros, así como sobre la evaluación del alumnado y los instrumentos a emplear por el profesorado para llevarla a cabo.

García ha confiado en que "no vuelvan a repetirse declaraciones de responsables políticos que lo que hagan sea sembrar aún más dudas y más inquietud entre el profesorado, que en estos momentos está excediendo con creces las horas de dedicación hacia su alumnado, explorando nuevas metodologías, ofreciendo recursos didácticos de todo tipo y atendiendo de forma individualizada a sus alumnos y a las familias".

"Lo que sí debe hacer la Administración es detectar las necesidades que tiene el profesorado y el alumnado en estos difíciles momentos y dotarlos de medios didácticos y tecnológicos suficientes allí donde sea necesario", ha añadido la responsable sindical.

A juicio de CSIF Andalucía, "el profesorado merece reconocimiento y respeto por su labor, así como un apoyo de la Administración andaluza que no debe circunscribirse a un bonito audiovisual", ha subrayado la presidenta del Sector de Educación.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza

de CCOO Andalucía, Diego Molina, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el discurso de Juan Marín "es político, pero no se mete en el trabajo real y el tema específico que es la enseñanza, que no sabe cómo funciona", para destacar que "cuando no había esta situación tan complicada y grave los docentes estaban comprometidos y al pie del cañón y ahora lo están absolutamente igual, comprometidos con sus tareas educativas en sus casas y trabajando mucho más".

"El profesorado está trabajando arduamente por ofrecer

formación 'on line' a su alumnado con sesiones telemáticas a través de plataformas virtuales, ofrece atención personalizada con contactos individuales y colectivos, a ellos o a sus familias, facilita el estudio personal, corrige las tareas y atiende a sus

escolares con una gran dedicación y profesionalidad, en numerosas ocasiones por encima de su horario de trabajo y con un enorme estés para lograr que sus estudiantes puedan promocionar", subraya Molina.

Ha añadido que exite una "comunicación directa y continúa" con alumnos y padres, y eso "es un esfuerzo mayor porque no es presencial", al tiempo que se pregunta si Juan Marín "ha estado en un centro el 15 de junio" y agrega que "un 15 de julio te achicharras, más cuando todavía no hay un plan de choque para climatizar". Ha abundado así en "el trabajo comprometido antes y ahora de todos los docentes".

ELIMINACIÓN DE TAREAS BUROCRÁCTICAS

Asimismo, la central sindical defiende que "en estos momentos, resulta imprescindible que todas las energías de los docentes puedan volcarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que éste se ofrezca al alumnado con la máxima calidad posible, dadas las circunstancias". Por ello, CSIF-A reclama que se elimine, ahora más que nunca, la carga burocrática que soporta tradicionalmente labor

docente.

CSIF considera que, ante la situación de inquietud para la comunidad educativa por la crisis sanitaria del Covid-19, la Administración educativa debe tomar "medidas que den certidumbre y que palíen en la medida de lo posible las dificultades

del profesorado y del alumnado y sus familias en esta situación".

Igualmente, de cara a intentar normalizar el transcurso del curso en la medida de lo posible, para el sindicato resulta "primordial" que se cubran "con celeridad" las sustituciones que se vayan produciendo para "no sobrecargar aún más a los docentes, algo que en la actualidad no se está haciendo", ha concluido García.

En este mismo sentido, desde CCOO se ha instado al Gobierno andaluz a que actúe defendiendo el sistema educativo público andaluz, valorando la labor del profesorado con medidas en

positivo, tales como cubrir al profesorado de baja, "algo que se está ahorrando la Consejería de Educación aprovechando esta crisis sanitaria".

CCOO ha denunicado que "se está obligando al profesorado a que

atienda, además, a alumnado cuyos docentes se encuentran de baja, haciendo imposible una adecuada atención".

ANPE RECUERDA LA EXISTENCIA DEL DECRETO 301/2009

Desde ANPE, por su parte, han recordado a Juan Marín la existencia del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, una norma autonómica que "delimita claramente la duración temporal del curso académico o curso escolar, entre el 1 de septiembre de cada año y el 30 de junio del siguiente, estableciendo un número de 178 días lectivos para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial y de 175 para el resto de enseñanzas no universitarias".

"No es posible, por tanto, ampliar el número de días lectivos o prolongar la duración del curso más allá del 30 de junio, sin modificar este Decreto, para lo que se tienen que seguir una serie de trámites legales, imposibles de acometer en la situación que estamos padeciendo", ha apuntado en un comunicado esta fuerza sindical, que añade que "tampoco parece de recibo que desde Andalucía se proponga una medida de tan importante calado, ignorando previamente el parecer del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o el del resto de comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial de Educación".

Además, han recordado a Marín que la actividad lectiva "no se ha suspendido, desde el inicio del estado de alarma, y que esta se sigue desarrollando mediante procedimientos telemáticos", a la part que ha añadido que "todo ello, sin olvidar que la práctica totalidad de los centros educativos andaluces carecen de condiciones adecuadas para desarrollar con normalidad una actividad lectiva presencial durante el mes de julio, sin poner en riesgo la salud del alumnado y de los docentes a su cargo".