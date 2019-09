Sindicatos lamentan el "escapismo político" del alcalde con respecto a Onda Jaén

Publicado 18/09/2019 13:45:01 CET

JAÉN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en Jaén han lamentado este miércoles lo que han calificado de "escapismo político" del alcalde de la capital, Julio Millán (PSOE), al "no coger el toro por los cuernos" para dar una solución al conflicto de Onda Jaén.

Así lo ha indicado a los periodistas el secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Cantero, que, junto a su homólogo en UGT, Manuel Salazar, y el presidente de CSIF, Joaquín Álvarez, ha estado con la plantilla de la radio televisión municipal en la plaza de Santa María para insistir en la necesidad de dar respuesta a la situación tras el incendio que el 6 de agosto afectó a sus instalaciones.

Tras valorar el buen trabajo de los sindicatos "en el ámbito administrativo y jurídico" ante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado en un primer momento y que fue inadmitido por la autoridad laboral, Cantero ha destacado que ya no se está en esa fase.

En su opinión, ahora "hay que dar respuestas a la ciudadanía", de modo que ha pedido a Millán que "traslade su posicionamiento como grupo municipal del PSOE ante dos preguntas sencillas: si quiere o pretende mantener el servicio de la radio televisión municipal y si pretende garantizar el empleo de este ente".

"La actitud del alcalde está dejando mucho que desear en este conflicto. Una actitud, durante un mes y medio, de escapismo político que no corresponde a un servidor público", ha afirmado no sin apuntar que este miércoles, "in extremis", han recibido su llamada para reunirse después de que el encuentro se aplazara en varias ocasiones.

Cantero, que ha intervenido como portavoz de los dirigentes sindicales, ha añadido que cuando abordan con él la situación "no contesta nada más que a través de filigranas lingüísticas, en ningún momento cogiendo el toro por los cuernos" y "buscando pruebas para intentar justificar un recorte".

Frente a ello, ha manifestado su "ánimo de negociar", pero siendo "duros y firmes en que Onda Jaén se tiene que mantener y el cien por cien de los puestos de trabajo, también". Al hilo, ha considerado que "hay fórmulas" para ello, al tiempo que ha negado la "cuestión económica" como posible justificación para lo contrario, punto en el que ha aludido al personal de libre designación contratado en el Ayuntamiento.

Así las cosas, ha instado al alcalde que coger "el anhelo del pueblo, que es bien claro a través de la recogida de firmas" y refleja que la ciudadanía "está con estos trabajadores, igual que las tres centrales sindicales".

Preguntado, además, por la postura de Cs, que gobierna en coalición con el PSOE y se ha mostrado partidario de mantener todos los puestos de trabajo en el Consistorio, incluidos los de Onda Jaén, ha señalado que con ese "giro" en la formación naranja "han sido políticamente inteligentes".

Para Cantero, el grupo socialista lleva "una deriva peligrosa, en un callejón sin salida, y ellos quieren salirse de él". "Se están posicionando, no sólo con la legalidad, la verdad y el sentido común, lo ético... Lo saludamos y esperamos que se mantengan", ha dicho.