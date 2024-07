Los sindicatos lamentan la "vaguedad" del plan de verano del SAS, al que acusan de ofrecer "condiciones precarias"

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que han participado este martes en la mesa sectorial convocada por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía --Sindicato Médico de Andalucía (SMA), CSIF, Satse y CCOO, porque UGT rechazó participar alegando que "no se había avanzado nada" tras la huelga convocada el pasado 26 de junio en el sistema sanitario andaluz-- para informar entre otras cuestiones del plan de verano, han coincido en lamentar el diseño planteado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de dicho plan.

En el caso del SMA, esta central sindical ha reprochado la "vaguedad" del documento que, según CCOO, ha sido presentado "en cinco minutos". "Los datos que nos ofrece el SAS no se corresponden con los contratos que se están ofertando en la práctica por lo que nos tememos que la mayoría de los centros sufrirán una grave carencia de médicos", ha alertado el SMA, que ha asegurado que la situación en las Urgencias, en concreto, "será crítica" en toda la comunidad.

"Nos vemos obligados a rechazar este plan de verano porque, un año más, ignora la grave crisis que sufren los servicios médicos del SAS. Aunque aprobamos medidas como los incentivos a la rotación de médicos residentes de último año por centros en los que han aceptado una plaza como especialistas en octubre y otras, como las continuidaddes asistenciales y los planes de accesibilidad en Atención Primaria, ésta no es la solución al problema que vivimos", ha argumentado el SMA.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha acusado al SAS de lanza el plan de verano con "retraso" y ofreciendo "condiciones precarias para cualquier categoría que no sea médico", lo que explica, a su juicio, un "éxodo masivo de profesionales a otros servicios de salud donde han ofertado contratos antes y con mejores condiciones". Satse ha criticado que el SAS "centre sus esfuerzos" en incentivar a los médicos mientras faltan miles de profesionales, entre ellos enfermeros, matronas y fisioterapeutas".

La central sindical de Enfermería ha reclamado a la Consejería que se incluya esta categoría en los denominados programas de accesibilidad a los servicios sanitarios, actualmente previstos sólo para los médicos. En cuanto al plan de fidelización para los residentes, Satse ha defendido que el complemento extraordinario que recibirán los que opten voluntariamente por una rotación externa debería ofertarse a todos los Especialistas Internos Residentes (EIR) y no sólo a los médicos y "durante todo el periodo de formación, no únicamente en los dos últimos meses".

En el caso de CCOO, el responsable del área sanitaria, José-Pelayo Galindo, ha lamentado que la Junta "ha perdido una oportunidad para abordar los problemas que realmente importan a la plantilla de la SAS". "Nos llevamos una nueva decepción", ha reconocido Galindo, que ha afeado que la Consejería haya presentado un plan de accesibilidad "no negociado" lo que ha calificado de "un nuevo insulto" y una "vulneración de la negociación colectiva".

UGT Andalucía no ha estado presente en la mesa sectorial pero ha entregado un escrito explicando las razones por las que no acudirá a ninguna de las mesas que se convoquen "mientras no cambie el fondo y la forma de la Administración, que está dejando sin ningún sentido dichas mesas porque ni se negocia ni se acuerda absolutamente nada". "Es lamentable la falta de capacidad del SAS para hacer cumplir los acuerdos o simplemente negociar en dicha mesa los muchos problemas que acucian a nuestro Sistema Sanitario Público y que parecen interesar poco o nada a estos gestores", ha arremetido UGT. El sindicato ha asegurado que "no vamos a ser copartícipes de una situación que lleva tiempo dejando sin contenido a las mesas de negociación y dando más importancia a la venta de un producto ficticio por parte de la Consejería que tiene poco o nada que ver con la realidad".

Además del plan de verano, en la mesa sectorial se ha abordado la aprobación de nuevos procedimientos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS); se han presentado los borradores de los decretos para regular el observatorio de agresiones a profesionales del sistema sanitario público y de autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica; y la actuación de los comités de seguridad y salud del SAS del pacto del 10 de julio de 2023 sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales.