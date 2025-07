Sindicatos protestan en Granada contra el "recorte" en complemento por rendimiento en el SAS y piden que pase a ser fijo

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Satse, CSIF, CCOO y UGT se han movilizado este miércoles en Granada contra el "recorte" otro año "más" en el complemento de rendimiento profesional (CRP) en la nómina de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En un comunicado conjunto en el marco de esta protesta, celebrada en la explanada junto a la puerta principal del hospital Virgen de las Nieves, los sindicatos han recordado que a final de julio el personal del SAS percibe el concepto de complemento de productividad.

Este concepto, explican, está "definido como el destinado a la remuneración del especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas". Su cuantía "varía en función del grado de cumplimiento de objetivos marcados, tanto del Servicio o Unidad en el que se trabaja, como por el desempeño individual, y del Factor de corrección que se aplica a cada centro".

Los sindicatos han censurado, al respecto, que la cantidad de este complemento es inferior al de años anteriores "habiendo cumplido el personal sus objetivos individuales". Han criticado que los trabajadores que "están cubriendo las deficiencias que no cubre el SAS al no contratar" no ven recompensa "ninguna" a sus esfuerzos, "e incluso sufriendo una reducción de este complemento", ya que su centro "no ha cumplido con sus objetivos". "Como siempre, las más perjudicadas son las personas trabajadoras", han señalado.

Para los sindicatos convocantes, llama la atención que cargos directivos, gerencias y jefaturas "tienen unas notas sobresalientes en sus objetivos individuales cuando los servicios que dirigen tienen notas medias bajas, o centros no cumplen con sus objetivos". Este sistema, han afirmado, "se encuadra en la política de precarización a los trabajadores y recompensa a jefes y directivos".

Satse, CSIF, CCOO y UGT han reivindicado que este complemento debe pasar a ser fijo y no vinculado a objetivos "imposibles de cumplir" y variables "que pueden incluso provocar incertidumbre y discriminación, aparte de no ser realistas".