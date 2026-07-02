Sindicatos señalan la precariedad y la estacionalidad como "principales problemas" del mercado laboral andaluz

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Andalucía han señalado la precariedad y la estacionalidad como los "principales problemas" del mercado laboral andaluz tras darse a conocer los datos del paro correspondientes al mes de junio, que han situado a la comunidad a la cabeza del descenso de desempleados a nivel nacional.

De esta manera, UGT ha señalado en un comunicado que valoran positivamente la caída del desempleo en Andalucía, con casi 11.600 personas menos que el mes pasado, pero, a pesar de ello, "no podemos pasar por alto que este descenso del paro va muy ligado al importante incremento de la contratación logrado este mes, algo muy habitual en el inicio de la temporada estival y que sigue demostrando la estacionalidad de nuestro mercado laboral".

En cuanto a la lucha contra la temporalidad, en la primera mitad del año se han firmado en Andalucía 667.369 contratos indefinidos, lo que representa el 40,89% del total de los contratos de este año. Durante el mismo periodo de 2025 se firmaron 659.624 contratos indefinidos, el 41,93% del total de contratos de esos seis meses, es decir, "la Reforma Laboral sigue mejorando las condiciones laborales de la clase trabajadora andaluza".

Del mismo modo, ha subrayado que los buenos datos que viene registrando el mercado laboral y el conjunto de la economía andaluza y española no se están trasladando, de manera proporcional, a la calidad de vida de las economías domésticas. "Y no lo está haciendo porque los salarios siguen siendo insuficientes, algunas prestaciones se mantienen en cuantías indignas y el coste de la vivienda, ya sea la hipoteca o la renta mensual, está ahogando a las familias trabajadoras", ha aseverado el sindicato.

"Son precisamente los datos macroeconómicos los que están demostrando que políticas como la mejora del SMI, el fomento de la contratación indefinida o la dignificación de las pensiones benefician al conjunto de la sociedad (empresas y ciudadanía), mientras que las dirigidas a facilitar la acumulación de capitales en las cuentas de beneficio empresarial solo generan especulación y desigualdades sociales", ha añadido.

Por todo ello, desde UGT Andalucía destacan que "no tenemos un problema de generación de riqueza, sino de reparto justo y de acceso a los derechos de manera efectiva".

Por su parte, desde CCOO-A, la secretaria de Empleo del sindicato, Trinidad Gallardo, ha mostrado su preocupación por la alta temporalidad y la dependencia del sector servicios, ante lo que ha vuelto a reclamar un cambio de modelo productivo y medidas efectivas que mejoren la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Gallardo ha saludado que junio deje una buena cifra de empleo, con un descenso en más de 11.500 personas; más de 62.000 si se compara con el año pasado, pero ha recordado que "esta dinámica responde a un patrón estacional que no corrige los problemas estructurales de la economía andaluza".

"Junio es, por norma general, el mejor mes para el mercado laboral andaluz. El sector servicios lidera el descenso del desempleo en un mes en el que la contratación temporal se dispara y casi dos tercios de los contratos que se formalizan son temporales", ha explicado.

En este sentido, ha detallado que "el turismo completa las contrataciones para hacer frente al verano y la mayoría de los sectores aún no se han desprendido de personas trabajadoras por el bajón estival".

Ante esa situación que se repite año tras año, la responsable de Empleo ha aseverado que "no nos podemos conformar con un empleo estacionalizado y de bajo valor añadido".

"Para CCOO, el camino hacia la estabilidad pasa por un cambio de rumbo. Para tener una economía sana y competitiva es urgente mejorar la productividad a través de la innovación, potenciar el sector industrial y, sobre todo, subir los salarios mediante la negociación colectiva", ha aseverado la dirigente.

Por ello, CCOO ha insistido en exigir reformas y políticas públicas que sean reales. Entre ellas, el sindicato habla de una reducción efectiva de la jornada laboral, una evaluación transparente de las políticas activas de empleo --que son competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía-- o que se garantice el acceso a una vivienda digna".

Por último, Gallardo ha incidido en la idea de que "las buenas cifras macroeconómicas deben traducirse en bienestar real, salarios dignos y conciliación para la clase trabajadora. Ahí es donde CCOO de Andalucía va a seguir dando la batalla".

Finalmente, desde CSIF-A han calificado como "positivo" que Andalucía lidere la caída del paro por tercer mes consecutivo, pero ha avisado de que "la creación de empleo sigue ligada a la estacionalidad y no se traduce en una mejora real de los servicios públicos".

Así, el presidente de CSIF-A, Germán Girela, ha manifestado que "por supuesto es una buena noticia que miles de andaluces y andaluzas encuentren trabajo, pero debemos tener una mirada más amplia para analizar el contexto de esta bajada".

En este sentido, el dirigente sindical ha señalado que el descenso del paro se ha producido mayoritariamente en el sector servicios --con 9.303 desempleados menos--, "por lo que a nadie se le escapa que la creación de empleo tiene que ver con el papel protagonista que tienen el turismo y la hostelería en el mercado laboral andaluz, una realidad aún más notoria durante la temporada de verano".

La Central Sindical considera "imprescindible" que "Andalucía dé un salto cualitativo a la hora de hablar de empleo. La precariedad y la temporalidad no pueden ser lo que caracterice nuestro modelo productivo, por lo que las administraciones deben impulsar políticas que permitan hablar de trabajo estable y de condiciones laborales de calidad".

De igual modo, Girela ha lamentado "que la creación de empleo no se traduzca en una mejora de los servicios públicos, pues sigue habiendo una importante carencia de personal. Una realidad que perjudica a las y los trabajadores, pero también a la ciudadanía andaluza".

El presidente de CSIF Andalucía ha puesto como ejemplo la sanidad, "que afronta el verano con menos plantilla de la necesaria por la falta de cobertura de sustituciones", al mismo tiempo que tenemos que hablar del cierre de centros sanitarios y de camas. "Esta situación hará complicado garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial, especialmente en zonas de difícil cobertura y en áreas que incluso triplican su población los meses de verano, como Málaga y Cádiz".

Respecto a la contratación, la Central Sindical ha destacado que, del total de 306.504 contratos registrados en Andalucía durante el mes de junio, el 61,2% fue de carácter temporal y el 38,8% tuvo carácter indefinido, "lo que viene a demostrar que la temporalidad en la tónica que impera en el mercado laboral andaluz".

En cuanto a sexos, el desempleo femenino en Andalucía continúa siendo muy superior al masculino. De las 536.523 personas desempleadas registradas, el 61,5% son mujeres frente al 38,5% de hombres, que "son datos prácticamente calcados al mes anterior, lo que nos dice que no hay ningún avance para corregir la desigualdad que sufren las mujeres. Andalucía necesita políticas que atajen de lleno la brecha laboral y las diferencias de salarios que aún persisten en nuestra sociedad".