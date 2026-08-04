Los sindicatos valoran la bajada en Jaén del paro en julio pero alertan de la "estacionalidad" y la brecha de género

Archivo - Concentración de los sindicatos frente a la Subdelegación del Gobierno contra la siniestralidad laboral - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF han valorado la bajada del paro registrado en la provincia de Jaén durante el mes de julio, que se ha cerrado con 730 desempleados menos (-2,35%) respecto al mes anterior, situando la cifra total de parados en 30.280 personas.

No obstante, las tres fuerzas sindicales han coincidido en advertir de la "persistente estacionalidad" del mercado laboral jiennense, la fragilidad del empleo creado y la brecha de género que sigue afectando a las mujeres de la provincia.

A través de sendos comunicados, los sindicatos han analizado los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos interanuales, el desempleo en Jaén ha registrado un descenso de 4.673 personas (-13,37%) en comparación con julio de 2025, un porcentaje de caída que supera la media de Andalucía (-10,83%) y la del conjunto del Estado (-3,87%).

Desde UGT Jaén, el secretario de Acción Sindical y Empleo, Antonio García Cámara, ha valorado este nuevo descenso, especialmente al producirse en un mes en el que el desempleo ha subido a nivel nacional (+0,85%).

Sin embargo, ha apuntado que "una buena parte del descenso" se debe al peso de la temporalidad en el modelo económico de la provincia. En este sentido, ha destacado que en los primeros siete meses del año se han firmado 64.521 contratos indefinidos en Jaén, lo que representa el 32,71% del total.

Por su parte, el secretario de Empleo y Acción Sindical de CCOO Jaén, Joaquín Armenteros, ha advertido de que "los buenos datos no pueden ocultar que se sigue dependiendo de un modelo productivo basado en campañas estacionales y empleo de corta duración".

Armenteros ha detallado que el sector servicios ha sido el "verdadero motor" de la bajada al concentrar 585 desempleados menos (el 80% de la reducción provincial), impulsado por el turismo, la hostelería y las rebajas.

Asimismo, ha denunciado que la contratación indefinida "sigue sin despegar", ya que en julio solo se firmaron 5.815 contratos de este tipo, lo que implica que los contratos temporales representan más del 70% de la contratación del mes.

En una línea similar se ha pronunciado el presidente de CSIF Jaén, Juan Carlos González, quien ha calificado la lectura de los datos como "ambivalente".

Aunque admite que las cifras son "cuantificablemente favorables", ha incidido en contextualizarlas dentro de las "deficiencias estructurales" de la provincia. "El empleo que se genera en verano o durante las campañas agrícolas se destruye en los demás meses del año", ha lamentado González, quien ha reclamado a las administraciones públicas mejoras en infraestructuras y conexiones para corregir el déficit industrial y frenar la despoblación rural.

Otro de los puntos de coincidencia de los sindicatos ha sido la denuncia de la persistente desigualdad de género en el desempleo. Desde CCOO han calificado de "inaceptable" que dos de cada tres personas inscritas en las listas del paro en Jaén sean mujeres.

A este respecto, CSIF ha señalado que las mujeres continúan representando el porcentaje más abultado de la bolsa de desempleo --con 19.989 mujeres paradas frente a 10.291 hombres--, con cifras "prácticamente calcadas al mes anterior", lo que evidencia la falta de avances para corregir esta brecha. Por ello, han urgido a aplicar políticas que atajen de lleno la brecha laboral y salarial en la provincia.