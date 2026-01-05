Sindicatos valoran la bajada del paro pero reclaman empleo estable, políticas para jóvenes y refuerzo de lo público

Imagen de la nueva oficina de Empleo de Chipiona en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han valorado de forma positiva la bajada del paro registrada en Andalucía en el mes de diciembre, aunque han coincidido en advertir de que persisten "problemas estructurales en el mercado laboral andaluz", como la estacionalidad, el paro juvenil, la precariedad y la brecha de género, y han reclamado medidas para avanzar hacia un empleo estable y de calidad.

Desde UGT Andalucía, el sindicato ha destacado que la comunidad cerró diciembre con una reducción del paro del 2,06%, equivalente a 12.271 personas desempleadas menos, lo que sitúa el total en 583.057 parados y supone la segunda mayor bajada del país, solo por detrás de Illes Balears. En términos interanuales, UGT ha señalado que el desempleo se ha reducido en Andalucía en 51.782 personas (-8,16%), un descenso superior al registrado a nivel estatal.

Así, UGT ha subrayado además que Andalucía continúa mejorando su posición relativa en el conjunto del paro estatal, al concentrar el 24,21% de las personas desempleadas en España, tres décimas menos que el mes anterior. No obstante, el sindicato ha advertido de que, pese al descenso del paro juvenil registrado en diciembre, este colectivo sigue presentando tasas superiores al 30% según la EPA, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo dirigidas a los jóvenes.

El sindicato ha señalado igualmente que el desempleo femenino, aunque se reduce, sigue representando el 61,23% del total, y ha reclamado profundizar en políticas que combatan la precariedad que afecta especialmente a las mujeres. Asimismo, ha destacado el descenso del paro entre las personas trabajadoras extranjeras, tanto en términos mensuales como interanuales.

En el análisis sectorial, UGT ha indicado que la bajada del paro se concentra en agricultura, servicios y personas sin empleo anterior, mientras que aumenta en industria y construcción, sectores que considera clave para un cambio de modelo productivo. Por provincias, el sindicato ha resaltado los descensos registrados en las ocho andaluzas, con especial incidencia en Jaén, Córdoba y Granada.

En cuanto a la contratación, UGT ha señalado que en diciembre se firmaron en Andalucía 300.384 contratos, aunque ha advertido de que la contratación interanual desciende y de que la temporalidad sigue siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral andaluz. El sindicato ha reclamado medidas para reducir la parcialidad involuntaria y ha recordado que un 35% de las personas desempleadas siguen sin percibir ningún tipo de prestación.

Por su parte, CSIF Andalucía ha calificado de "positivo" que Andalucía cierre 2025 con una bajada del paro y con la menor cifra de personas desempleadas desde 2007, aunque ha insistido en que el foco debe ponerse en la creación de empleo estable y de calidad. El sindicato ha señalado que Andalucía finaliza el año con 583.057 personas en desempleo y 3,54 millones de afiliados a la Seguridad Social.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha advertido de que la comunidad sigue concentrando cerca del 25% del paro nacional y ha subrayado la necesidad de impulsar políticas que reduzcan la dependencia de la estacionalidad, especialmente en sectores como el turismo. En este sentido, ha destacado que el 61,67% de los contratos firmados en diciembre fueron temporales.

En esta línea, CSIF ha reclamado también el refuerzo de los servicios públicos como fórmula para generar empleo y mejorar la atención a la ciudadanía, así como políticas que favorezcan la creación de empleo en ámbitos como la innovación, la industria y las nuevas tecnologías. En materia de igualdad, el sindicato ha alertado de que las mujeres siguen representando más del 61% de las personas desempleadas y ha pedido medidas específicas para corregir la brecha de género. Asimismo, ha reclamado políticas de empleo dirigidas a los jóvenes.

Desde CCOO de Andalucía, el sindicato ha valorado positivamente los datos del paro de diciembre, que, según ha señalado, evidencian una mejora continuada del mercado laboral tras la reforma laboral acordada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

No obstante, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha subrayado la necesidad de reforzar los mecanismos de inserción laboral para las personas menores de 30 años y mayores de 55, y ha defendido que la formación es clave para facilitar su acceso al empleo. En este contexto, ha exigido al Gobierno andaluz negociar un pacto andaluz por la formación profesional que priorice la FP pública y de calidad.

CCOO ha criticado además una creciente privatización del sistema de formación profesional en Andalucía, que, según ha advertido, dificulta el acceso al mercado laboral y obliga a las familias a endeudarse. Por último, el sindicato ha reiterado que su objetivo es avanzar hacia un mercado laboral con empleo estable y salarios suficientes, y ha reclamado acabar con la temporalidad estructural para que el crecimiento económico se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida de la clase trabajadora.