Sira Rego confía en un "muy buen resultado" de Por Andalucía en las autonómicas con Maíllo como "magnífico candidato"

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), ha señalado este jueves que confía en que la coalición Por Andalucía obtendrá un "muy buen resultado" en las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año 2026, para las que tiene "muy buenas expectativas" en lo que respecta a la confluencia de partidos de izquierda encabezada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como "magnífico candidato" a la presidencia de la Junta.

Así lo ha defendido la ministra en una entrevista emitida en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que Antonio Maíllo, con quien compitió en las primarias en las que venció este último para alzarse con la coordinación federal de IU, es una persona "muy conocida en Andalucía, con una historia y un recorrido impecable", por lo que es "un magnífico candidato" con el que Sira Rego confía en que Por Andalucía logre "un muy buen resultado electoral", ha dicho.

Al margen de Por Andalucía, lo previsto es que concurran por separado a dichas elecciones andaluzas en el ámbito de la izquierda al PSOE la candidatura de Podemos, por un lado, encabezada por el parlamentario Juan Antonio Delgado, y la de Adelante Andalucía por otro, y al respecto la ministra ha apuntado que "la fragmentación de la izquierda nunca es una buena noticia".

No obstante, ha defendido que en este ámbito hay que "poner el foco en lo que termina siendo virtuoso en el caso de la izquierda", que es en "ese programa político muchas veces compartido, común, que sí que nos permite ponernos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con los espacios de trabajo y de avance programático".

"Creo que nos toca centrarnos mucho en esto", en "seguir construyendo desde ahí, e independientemente de las distintas militancias que caracterizan a la izquierda", para "seguir trabajando con la idea de una suerte de convergencia en lo que tiene que ver con el trabajo, con las propuestas, con el resolver los problemas cotidianos de la gente, en lugares comunes de la izquierda también, por poner el foco en lo constructivo y en lo positivo", ha argumentado la ministra.

En esa línea, ha advertido de que "a veces se pone el foco más en el detalle, porque venimos de militancias diversas, que hace más complicado coaligarse, pero poco ponemos la mirada en todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo, y que sí nos permite trabajar de una manera más o menos estable a lo largo del tiempo" y "en muchos casos avanzar", hasta el punto de posibilitar en algunas ocasiones "coaliciones electorales", ha abundado.

A DISPOSICIÓN DE LA MILITANCIA DE IU

Por otro lado, a la ministra le han preguntado si se ve como posible candidata de Sumar en las próximas elecciones generales, que deberían celebrarse en 2027 si no se adelantan, y al respecto ha respondido que ella se ve actualmente "trabajando en las medidas, en el programa y en lo que le corresponde trabajar ahora, que es desde el Gobierno de España para mejorar la vida de la gente".

"Creo en el trabajo concreto, en la mejora de la vida, en la ampliación de los derechos, en que los niños y niñas de este país estén mejor, en que tengan más colegios públicos, más derechos garantizados, en erradicar la violencia contra la infancia, en tener buenas leyes para que tengan derechos en el ámbito digital, en resolver la pobreza infantil, que es uno de los grandes dramas que tiene este país", ha comentado la ministra para incidir en que ella está trabajando en todo eso, porque cree que "es lo concreto que nos permite entendernos".

Y, de cara a las próximas elecciones generales, y acerca del papel que puede desempeñar Sira Rego en esos comicios, la ministra ha contestado que para ese momento "queda tiempo todavía", porque cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotará la legislatura, que finaliza en 2027, y en todo caso ha señalado que ella "siempre" hará "lo que diga la militancia de Izquierda Unida, siempre, en todo momento", ha zanjado.