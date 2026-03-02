La situación en Oriente Medio impide a joyeros cordobeses participar con normalidad en la Feria de Hong Kong, en China

Archivo - Un expositor de joyas cordobesas en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La situación en Oriente Medio, tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este último con ataques a otros países de la zona, está impidiendo a varias empresas cordobesas de joyería participar con normalidad en la Hong Kong Jewellery & Gem Fair (JGF) 2026.

Según ha informado en una nota la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, la mencionada feria de joyería que se celebra en la ciudad china acoge del 4 al 8 del presente marzo, "está viéndose afectada por la inestabilidad en Oriente Medio, que ha provocado el cierre de espacios aéreos y la cancelación de vuelos en importantes 'hubs' de conexión como Doha y Dubái".

Así, "los recientes acontecimientos bélicos en la región han generado numerosas cancelaciones y graves dificultades en las conexiones entre Europa y Asia, afectando directamente a los desplazamientos previstos para expositores y compradores internacionales".

España cuenta en esta edición con 15 empresas participantes, de las cuales 13 son fabricantes de joyería de Córdoba. Sin embargo, "cuatro de estas empresas no han podido finalmente viajar tras la cancelación de sus vuelos con escala en países árabes, sin haber encontrado alternativas viables para llegar a Hong Kong a tiempo para el inicio de la feria".

Otras empresas sí han logrado reorganizar sus desplazamientos, "aunque en muchos casos adquiriendo billetes a precios desorbitados, lo que incrementa notablemente los costes de participación en una de las citas comerciales más importantes del calendario internacional del sector".

Desde la Asociación de Joyeros de Córdoba han expresaso su "preocupación por el posible impacto en las ventas, ya que muchos compradores internacionales podrían encontrarse con las mismas dificultades de transporte, reduciendo la afluencia prevista de visitantes profesionales".

La feria de Hong Kong constituye "una plataforma estratégica para el sector joyero cordobés, clave para la apertura de nuevos mercados, la consolidación de exportaciones y la presentación de nuevas colecciones", y las "dificultades logísticas derivadas de la situación geopolítica suponen, por tanto, un importante contratiempo para la actividad comercial prevista en este primer trimestre del año".

La asociación confía en que "la situación aérea pueda normalizarse en los próximos días y que las empresas desplazadas puedan desarrollar su actividad comercial con la mayor normalidad posible, dentro de este contexto excepcional".