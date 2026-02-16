El SMA cuestiona una "revisión Cochrane" que apunta que las enfermeras pueden "sustituir a médicos sin aumentar riesgo"

Archivo - Imagen de archivo de una enfermera - SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha cuestionado este lunes una 'revisión Cochrane' que, según diversas publicaciones, sostiene que "las enfermeras pueden sustituir a los médicos" en el ámbito hospitalario sin aumento de riesgo para los pacientes, y ha advertido de que los estudios analizados no permiten concluir que el personal de enfermería pueda "sustituir" a los facultativos, sino que puede desempeñar funciones complejas bajo supervisión médica.

Según han señalado en un comunicado, el sindicato ha explicado que las informaciones aludidas se hacen eco de un estudio que "supuestamente, demuestra que 'las enfermeras pueden sustituir a los médicos' en el ámbito hospitalario sin aumento de riesgo para los pacientes".

Según ha detallado, esas revisiones "acumulan los datos de diversas publicaciones sobre un tema y los analizan conjuntamente, incrementando así la fuerza de las conclusiones", si bien ha advertido de que "parte relevante de la información se pierde en el proceso".

El SMA ha señalado que las conclusiones de esta revisión son "francamente contraintuitivas", ya que el estudio no solo afirma que la atención prestada por personal de enfermería es similar a la que prestan los médicos, sino que "en algunos casos es incluso mejor".

Asimismo, indica que el trabajo sostiene que no hay diferencias en "mortalidad, desenlaces clínicos, calidad de vida y autoeficiencia" entre la atención prestada por enfermeras especialistas y no especialistas, extremo que el sindicato ha considerado difícil de asumir.

Además, el SMA ha apuntado que el "misterio comienza a desvelarse" al analizar los estudios en los que se basa la revisión, ya que algunos examinan el desempeño de la enfermería en el seguimiento telefónico de pacientes con cáncer de mama o de endometrio, el manejo de estreñimiento crónico en niños, la distribución y devolución de kits de sangre oculta en heches, el manejo de traumatismos en las extremidades o la atención a pacientes con úlceras en los pies.

A su juicio, muchos de estos estudios analizan prácticas "que nadie duda que puedan ser asumidas por personal de enfermería debidamente formado" e incluso tareas propias de categorías con menor formación, como la distribución de kits de sangre en heces.

No obstante, el comunicado ha reconocido que algunos trabajos incluidos en la revisión abordan funciones más complejas, como la "retirada gradual del respirador en pacientes traquotomizados"; la "radioterapia radical para el cáncer de próstata y vejiga" o la atención "a pacientes posoperatorios de cirugía cardíaca".

En estos casos, el SMA ha subrayado que se trata de estudios controlados en los que la enfermería trabaja bajo supervisión médica o aplicando protocolos médicos, y precisa que en ellos no prescribe tratamientos radioterápicos, ni decide cuándo desconectar a un paciente del respirador, ni sustituye al médico en el tratamiento de complicaciones posoperatorias, sino que "solo aplica criterios médicos en situaciones controladas bajo prescripción y supervisión médica".

Por ello, ha sostenido que los estudios analizados en la revisión "no permiten concluir que el personal de enfermería pueda sustituir a los médicos", aunque sí que puede realizar funciones asistenciales complejas cuando está adecuadamente formado y trabaja en equipos multidisciplinares bajo supervisión de médicos especialistas.

El sindicato ha advertido además de que "cada vez son más las voces que reclaman avanzar en la sustitución de médicos por personal de enfermería" y ha señalado que la propia revisión explica la razón al afirmar que "la sustitución del personal de enfermería se ofrece a menudo como solución a la escasez de médicos, las largas listas de espera y la creciente presión generalizada en los servicios de salud".

Aunque ha reconocido que la enfermería está "cada vez mejor formada", el SMA ha considerado que la presión para que asuma funciones médicas "se basa en intereses espurios y perjudica a ambas profesiones".

En este sentido, ha detectado la presión de "ciertos sectores" de la gestión, la medicina y la enfermería cuyo objetivo, a su juicio, no es mejorar la calidad asistencial, sino "racionalizar el uso de los recursos"; una expresión que, según ha señalado, genera preocupación entre los profesionales.

El sindicato ha alertado de que este afán "racionalizador, que borra las diferencias entre profesionales y las supedita" a criterios economicistas, "amenaza el futuro de nuestras profesiones y pone en riesgo la calidad de la asistencia sanityaria a la población", y asegura que un amplio sector de la enfermería comparte esta opinión, por lo que llama a unir fuerzas para frenar esta "deriva interesada y destructiva".