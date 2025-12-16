El SMA valora que el nuevo pacto de la bolsa del SAS incluye "méritos específicos" para los médicos

Andalucía.- Junta y 5 sindicatos firman "por unanimidad" un nuevo pacto para hacer una bolsa del SAS "más agil y justa" - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha valorado este martes el acuerdo del nuevo pacto de la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque éste incluye "méritos específicos" para los médicos (grupo A1), "diferenciado del baremo del grupo A2 --Enfermería-- y del baremo del resto de las categorías".

En un comunicado de prensa, el SMA ha resaltado que el baremo de los médicos "incluye la práctica totalidad de los méritos de formación continuada, científicos y docentes relevantes para el colectivo". "Este logro --continúa-- supone un reconocimiento implícito de que cada categoría profesional posee unas características específicas que obligan a dotarla de un marco normativo propio. Esperamos que este sea el primer paso del nuevo enfoque que debe imperar en la organización del sistema sanitario público".

El sindicato ha puntualizado que el peso de los méritos en la baremación ha sido un "elemento clave" en la negociación. "La propuesta inicial de la Administración, que tiene la potestad de aprobarla unilateralmente sin ningún tipo de modificación, era inaceptable para el SMA, al eliminar la casi totalidad de actividad científica e investigadora propia del grupo A1 sanitario, es decir, médicos y facultativos. No podíamos permitir que prosperara un baremo que elimina el reconocimiento a la actividad científica e investigadora del colectivo", concluye el SMA.

Las primeras contrataciones con la bolsa fruto del pacto se harán a finales de enero o principios de febrero, ha anunciado la Junta, para el que el "hito" más "importante" para este nuevo modelo llegará con las contrataciones de verano. El nuevo pacto "ordena, simplifica y da seguridad a los profesionales, a los equipos directivos y al propio sistema sanitario", y no supone un cambio puntual, sino "una mejora estructural que beneficia a todo el sistema público de salud".

Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, Sanz ha destacado que los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán "automáticamente" en bolsa una vez finalizada su residencia. Además, a partir de ahora, presentarse a una Oferta de Empleo Público (OPE), aunque no se apruebe, sumará puntos. La Junta ha recordado que el modelo anterior se apoyaba en un pacto firmado en 2005, vigente desde 2008 y denunciado en 2013 por la propia Administración por "no responder a las necesidades reales del sistema que regula el sistema de selección de personal estatutario temporal en el sistema sanitario público andaluz".