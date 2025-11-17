El SMA valora la subida del presupuesto sanitario pero afea que el aumento no sirva para que crezca la plantilla médica

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico de Andalucía, Rafael Ojeda, ha valorado este lunes el incremento del presupuesto sanitario de Andalucía para 2026, con 16.265 millones de euros (un 7,36% del PIB regional y un tercio del presupuesto global para Andalucía) y un gasto por habitante de 1.887 euros, un 61% más que el que había en 2018. Pero, pese al "importante incremento", Ojeda se ha preguntado "dónde se ha ido el dinero" porque, a su juicio, el aumento no se destina a incrementar la plantilla de facultativos.

En esta línea, en su intervención en la comisión parlamentaria en la que los agentes sociales han analizado el proyecto de presupuestos para 2026, ha reprochado que el incremento "va a reforzar otras categorías" profesionales, como Enfermería, que crece un 19% frente a un 12,5% más de médicos --de hecho, en Pediatría, desciende un 5,6%, ha sostenido--. "Esto no se entiende. Están dejando morir las plantillas médicas", ha advertido Ojeda, para el que la crisis del cribado del cáncer de mama ha evidenciado la falta "crítica" de radiólogos, como lo es también en el caso de la especialidad de Anestesia.

Para el SMA la causa de que la bolsa de médicos se esté "vaciando" está en la "precariedad" de las condiciones laborales de los facultativos. "Las condiciones no son atractivas y los médicos se van fuera de España o a la privada", ha señalado. La sanidad pública, para Ojeda, "no necesita planes de choques", en alusión al programa de cribados, porque desde que se presentó "no se ha cubierto prácticamente ninguno de los puestos porque los médicos no quieren trabajar en la pública".

"No se trata de gastar más sino de atraer a más médicos a la pública; acabar con la precariedad. Nos jugamos el futuro de la sanidad pública", ha avisado Ojeda, que ha lamentado igualmente que el sistema sea "opaco incluso para los gestores" del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por último, ha pedido una interlocución directa con los médicos, una suerte de mesa de diálogo específica más allá de la mesa general.