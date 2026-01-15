Solo Torredonjimeno (Jaén) y Torredelcampo (Jaén) mantienen abiertos sus albergues para temporeros de la aceituna

Archivo - Interior albergue de Torredonjimeno (Archivo) - AYTO. DE TORREDONJIMENO - Archivo

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Torredonjimeno y Torredelcampo son los dos únicos municipios de la provincia de Jaén donde sus ayuntamientos mantienen abierto el albergue para temporeros que se desplazan para trabajar en la recogida de la aceituna. Los 12 albergues restantes que han abiertos sus puertas en la presente campaña han ido cerrando progresivamente sus puertas.

Según los datos facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press, en la pasada noche, Torredelcampo ha tenido ocupadas 38 de las 50 plazas de las que dispone, mientras que en Torredonjimeno se han ocupado 20 de las 22 plazas con las que cuenta el albergue.

De esta forma, de las 565 plazas iniciales repartidas por los 14 albergues de la provincia, actualmente solo hay disponibles 72 entre estos dos centros. De estas 72 plazas, 58 se han mantenido ocupadas durante la noche de este miércoles al jueves.

Han dejado de prestar servicio Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Jaén, Mancha Real, Martos, Porcuna, Villatorres, Úbeda, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo.

El albergue de temporeros de Alcaudete fue el primero de la red de albergues que cerró sus puertas el pasado 17 de diciembre. Le siguieron el de Villatorres, Jaén capital, Baeza, Villacarrillo, Andújar, Mancha Real, Úbeda, Villanueva del Arzobispo, Martos, Porcuna y Alcalá la Real, que cerró el pasado 7 de enero.

Por lo general, los temporeros pueden permanecer cinco días y cuatro noches en cada uno de estos albergues, de modo que se favorezca la movilidad de quienes buscan trabajo.

Para la presente campaña han abierto 14 albergues en la provincia con un total de 565 plazas. A estas hay que sumar las 60 del dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento de Jaén habilitó con Cruz Roja el pasado 13 de noviembre en la capital jiennense para reforzar las plazas del albergue.