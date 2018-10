Sordo (CCOO), sobre la visita de Álvarez y Rosell a Junqueras en la cárcel: "Cada uno hace lo que considera"

Publicado 10/10/2018 11:22:46 CET

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha declinado este miércoles comentar la visita que el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han realizado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners (Barcelona), y ha señalado que "cada uno hace lo que considera".

Así lo ha indicado Sordo a preguntas de los periodistas en Sevilla antes de participar en un acto organizado por el sindicato con delegados de Andalucía, y al respecto de dicha visita a Junqueras por parte del líder de la patronal empresarial y del secretario general de UGT.

A la pregunta de si a él le habían llamado para realizar esa visita al ex vicepresidente de la Generalitat junto a Rosell y Álvarez, Sordo ha respondido que "no", y, a renglón seguido, ha aclarado que no iba a "comentar nada" al respecto.

"Cada uno hace lo que considera, y hace público también lo que considera. Yo no tengo nada que comentar, se lo tendrían que preguntar a ellos", ha zanjado Sordo.

Según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión, esta visita de Rosell y Álvarez tuvo lugar este pasado lunes. Por su parte, fuentes de la CEOE y de UGT consultadas por Europa Press recalcaron que se trata de una visita privada no relacionada con los cargos que ambos desempeñan.

El exvicepresidente de la Generalitar fue trasladado el pasado mes de julio a Lledoners, donde también están el exconseller Raül Romeva, el diputado de JxCAT y exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.