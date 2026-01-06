El sorteo de la ONCE deja casi 1,2 millón en cuatro provincias andaluzas, sobre todo en Córdoba con más de 800.000 euros

El vendedor de la ONCE en Córdoba Joaquín Expósito. - ONCE

CÓRDOBA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE correspondiente a este pasado lunes, 5 de enero, ha repartido casi 1,2 millón de euros entre las provincias andaluzas de Córdoba, Jaén, Málaga y Cádiz, si bien la más afortunada ha sido Córdoba, en cuya capital se han repartido 815.000 euros en premios mayores, y ello después de que, además, el 'Cuponazo' del pasado 2 de enero ya repartiera otros 800.000 euros en el barrio de Las Moreras.

Así lo ha destacado este martes la ONCE en un comunicado en el que ha detallado que, en esta ocasión, el vendedor de los premios en Córdoba capital ha sido Joaquín Expósito, afiliado a la organización por su discapacidad visual grave y vendedor desde 2023, a las puertas del hospital provincial de Córdoba, en la avenida Menéndez Pidal.

Allí vendió la serie agraciada con el mayor premio que ofrecen los sorteos diarios de la ONCE, de medio millón de euros, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman un total de 815.000 euros en premios mayores.

En declaraciones recogidas por la ONCE, Expósito se ha declarado feliz por haber dado suerte al personal del centro hospitalario y familiares de pacientes.

"Vaya manera de empezar el año, he dormido lo justito", ha dicho, y ha comentado la felicidad tan "grande" que le produce "dar un poquito de felicidad". "Estoy que me salgo de contento. Es una pasada, todavía no me lo creo", ha añadido, y ha puesto de relieve que ha repartido fortuna "en la noche de Reyes, más bonito todavía".

"Imagínate que te despiertes y te veas con un cupón con 35.000 euros, es un regalito bueno, una alegría muy grande", ha comentado en esa línea. "Y ya no te digo nada del medio millón", ha apostillado el vendedor.

El sorteo del primer lunes de este nuevo año 2026 estaba dedicado a las pinturas rupestres de Valonsadero de Soria, y ha repartido más fortuna en Andalucía. En concreto, 210.000 euros en Antequera (Málaga) con seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y otro cupón agraciado con esa cantidad, 35.000 euros, respectivamente en Lucena, Chiclana (Cádiz), Úbeda (Jaén), y Málaga capital.

Así que, en total, ha repartido 1.165.000 en premios mayores entre las cuatro provincias andaluzas, según han confirmado desde la ONCE, de forma que el resto de los premios se han ido hasta Canarias, Castilla la Mancha y la Región de Murcia.

Desde la ONCE han destacado que este año 2026 "no ha podido comenzar mejor" en Andalucía con la fortuna de los sorteos de la ONCE, ya que en los cinco primeros días de este nuevo año han repartido 7,4 millones de euros en premios mayores en la comunidad autónoma.