La Subdelegación de Defensa en Córdoba celebra su día con un acto institucional al cumplir 30 años.

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Defensa en Córdoba ha celebrado este miércoles, en el Gran Teatro de la capital cordobesa y con acto institucional, el Día de la Subdelegación, una conmemoración que este año reviste un carácter especial al coincidir con los 30 años de su creación.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en una nota, el acto ha tenido como finalidad "poner en valor la trayectoria de esta institución en su condición de órgano territorial del Ministerio de Defensa, así como reconocer su contribución continuada al servicio público, al apoyo del personal civil y militar y a la promoción de la difusión de la cultura de defensa en la provincia".

La ceremonia ha estado presidida por el delegado de Defensa en Andalucía, el coronel Ignacio Rosales de Salamanca, y ha contado con la asistencia de representantes de distintas administraciones públicas, autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas.

Durante el desarrollo del acto se ha subrayado el papel de la Subdelegación de Defensa como estructura de referencia en el ámbito provincial para la atención administrativa, social y profesional del personal vinculado al Ministerio de Defensa.

En su intervención, el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega, ha hecho un recorrido por la evolución de la subdelegación desde su creación en 1996, subrayando su función como órgano de apoyo integral al personal militar en activo, en situación de reserva y retirado, así como a sus familias.

Además, ha puesto de relieve la atención prestada al personal civil destinado en las unidades del Ministerio de Defensa en la provincia y la gestión de servicios esenciales, tales como el centro de selección de personal, la oficina de información para el acceso a las Fuerzas Armadas y la gestión del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa en Córdoba y Jaén.

RECONOCIMIENTOS 'ANA MARÍA DE SOTO'

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la entrega de los reconocimientos institucionales 'Ana María de Soto', que han alcanzado este año su novena edición, destinados a distinguir a personas e instituciones que contribuyen de forma significativa al fortalecimiento de los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

En la categoría de instituciones, el reconocimiento ha sido concedido a la Asociación Amigos de los Hermanos de la Cruz Blanca, por su destacada labor social y su compromiso permanente con la atención y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad. La asociación representa un ejemplo de solidaridad, servicio y valores compartidos con las Fuerzas Armadas.

En la categoría de personalidades, el galardón ha recaído en la coordinadora del equipo técnico de orientación educativa y profesional, Cristina Ruiz Fernández de Córdoba, en reconocimiento a su colaboración y apoyo a iniciativas de carácter educativo vinculadas al ámbito de la defensa.

PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

El acto ha incluido también la lectura de la carta ganadora a nivel provincial de la 12ª edición del concurso literario escolar 'Carta a un militar español', a cargo de la alumna Mercedes Dolores Lucena Ortega, del colegio 'El Encinar' de Córdoba, bajo el título 'Por haber estado, por estar y porque estaréis'.

Con esta conmemoración, la Subdelegación de Defensa en Córdoba ha reafirmado su compromiso con el servicio público, la cercanía institucional y el fortalecimiento de la relación entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, como pilares fundamentales de una defensa moderna, eficaz y plenamente integrada en la sociedad.