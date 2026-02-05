La Subdelegación del Gobierno en Córdoba avisa que los caudales del Guadalquivir y el Genil "siguen en ascenso"

Imagen de la crecida del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba mantiene activo el dispositivo de coordinación de la Administración General del Estado ante las incidencias provocadas por las intensas precipitaciones y las fuertes rachas de viento registradas desde la pasada madrugada en distintos puntos de la provincia, y ha advertido que "los caudales de los ríos Guadalquivir y Genil continúan en ascenso".

Sin embargo, según ha precisado la Subdelegación en una nota, "hasta el momento no se han producido afecciones directas en los núcleos urbanos principales" de la provincia, donde se están desarrollando actuaciones "de forma coordinada entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías locales, los servicios de emergencia y las administraciones competentes, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la población".

Por parte de la Policía Nacional, en la capital cordobesa, se procedió a las 0,05 horas de este jueves "al desalojo preventivo de 20 viviendas en la urbanización Fontanar de Quintos, en las calles La Tórtola y La Perdiz, como consecuencia de la crecida del cauce fluvial. La actuación se realizó en colaboración con la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS)" del Ayuntamiento de Córdoba.

Además, en el municipio de Cabra, a las 6,59 horas de este jueves, la caída de dos pinos, en la Avenida Góngora y en la calle Clara Campoamor, ocasionó daños materiales en vehículos estacionados, sin que se produjeran daños personales", interviniendo también efectivos de la Policía Nacional en el "desalojo preventivo de la barriada de Majaneque", en la capital cordobesa, junto a la Policía Local, "como medida preventiva ante la evolución de la situación hidrológica".

Las precipitaciones persistentes registradas durante ayer miércoles y en la madrugada de este jueves, con incremento de intensidad durante la tarde, "han provocado el desbordamiento de diversos arroyos, especialmente en la Vega del Guadalquivir" y, de hecho, "los caudales de los ríos Guadalquivir y Genil continúan en ascenso", mientras que "las rachas de viento han generado la caída de ramas y árboles en distintos municipios de la provincia.

DESALOJOS PREVENTIVOS

Las intervenciones efectuadas hasta el momento han supuesto el desalojo de más de 200 personas en distintos municipios de la provincia, como en Priego de Córdoba, donde se han practicado desalojos en El Tarajal y Arroyo Priego, con tres viviendas y 12 personas evacuadas, así como incidencias sin necesidad de desalojo en otros diseminados.

Por su parte, en Baena han sido cinco las viviendas desalojadas y 12 las personas afectadas, por riesgo de derrumbe de un muro; en Lucena dos viviendas desalojadas y cuatro personas afectadas, por desbordamiento del río Anzur; en Palma del Río se han realizado desalojos en los parajes Pedro Díaz, La Graja y Arriel, con once viviendas y 37 personas evacuadas, por crecida del río Genil, y en Carcabuey han sido dos viviendas las desalojadas y cuatro las personas afectadas, por derrumbe de un muro medianero.

Además, en Pedro Abad, dos viviendas y un establecimiento han sido precintados por riesgo estructural y dos personas desalojadas; en Villa del Río se ha procedido al desalojo de 48 viviendas y 60 personas en la zona de Huertos Familiares, por desbordamiento del arroyo Cañetejo; en Villafranca de Córdoba se ha procedido al desalojo de 23 viviendas y 73 personas por desbordamiento del arroyo Tejera, y en Moriles una vivienda ha sido desalojada y una persona evacuada, atendida por familiares. De modo que el balance provisional es de 96 viviendas desalojadas y 205 personas evacuadas.