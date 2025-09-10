La Subdelegación del Gobierno en Jaén se suma al acto conmemorativo del Día Mundial para la prevención del suicidio

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha participado en la lectura del Manifiesto con motivo del Día para la Prevención del Suicidio 2025, promovido por la Asociación del Teléfono de la Esperanza, que se celebra cada 10 de septiembre. Este acto, que ha tenido lugar en el Parque de la Concordia, se ha desarrollado bajo el lema 'Puedes elegir otro futuro' con el objetivo de invitar a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida.

También ha contado con la presencia de colectivos, asociaciones y autoridades militares y civiles, entre ellas, las concejalas de Servicios Sociales, Políticas de Igualdad, y Seguridad, Ángeles Díaz, Eva Funes y María del Carmen Angulo, y la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina. La iniciativa pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de un problema social y de salud pública y del apoyo que la sociedad puede prestar a las personas que se sienten aisladas y perdidas, según ha detallado la Subdelegación en una nota.

En este sentido, Fernández ha destacado la aprobación del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 aprobado por el Ministerio de Sanidad y que se pondrá en marcha de la mano de profesionales y asociaciones implicadas, con un enfoque "integral" y conteando también con la participación de las comunidades autónomas.

También ha recordado que el Gobierno de España "lanzó en 2022 la línea telefónica 024 para atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas, y además, como novedad, "se ha incluido un canal de chat para que sea accesible a aquellas personas que prefieren utilizar esta modalidad de comunicación, especialmente jóvenes y adolescentes", ha explicado.

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que, desde el Ministerio de Sanidad, "también se ha apostado por la creación de códigos conducta riesgo en suicidio para dotar de herramientas a los profesionales, sanitarios o profesores de forma que puedan para intervenir y saber cómo proceder ante distintas alarmas de comportamiento".

MÁS DE 3.000 PETICIONES ATENDIDAS EN JAÉN

En el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza de Jaén ha atendido 3.038 peticiones de ayuda; en 276 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 52 de los casos existía un riesgo de conducta suicida (ideas suicidas, crisis suicidas y actos suicidas en curso).

A nivel nacional, esta cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. Además, el Chat de la Esperanza también está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad en concreto, un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad.

Para Fernández, "la salud mental es un objetivo prioritario de las políticas públicas del Gobierno de España para acabar con los estigmas y tabúes que existen en torno a esta realidad y para romper los silencios que han pesado como losas durante años sobre ella". "Además, el suicidio es un grave problema de salud pública, siendo la primera causa de muerte externa en España y en población joven, solo por detrás de los accidentes de trafico", ha concluido.