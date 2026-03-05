La Subdelegación de Jaén habilita en Cazorla una oficina comarcal para gestionar las ayudas del Gobierno por el temporal

Visita a la oficina comarcal para gestionar las ayudas del Gobierno por el temporal. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CAZORLA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado este jueves la oficina comarcal habilitada en Cazorla para la gestión de las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por el tren de borrascas que ha afectado a la provincia.

Acompañado por el alcalde, José Luis Olivares, ha explicado que forma parte del dispositivo desplegado por el Ejecutivo central tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley que moviliza más de 7.200 millones de euros, con medidas adoptadas por nueve ministerios para atender a los municipios y colectivos más afectados, especialmente en Andalucía y Extremadura.

"El objetivo es que ninguna persona damnificada se quede sin información o sin tramitar su ayuda por falta de asesoramiento", ha destacado, no sin apuntar que estas oficinas permitirán agilizar los procedimientos "con la máxima rapidez y eficacia".

La oficina de Cazorla, ubicada en el Mercado de Abastos, se suma a la habilitada en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, que atiende en horario de 9,00 a 14,00 horas. Además, a través del programa 'La administración cerca de ti', se realizarán visitas a otros municipios de la comarca para asesorar sobre las ayudas disponibles y recoger solicitudes en aquellos lugares donde sea necesario.

Fernández ha resaltado la rapidez con la que ha actuado el Gobierno ante los efectos del tren de borrascas, con el citado paquete real decreto-ley. Además, ha puesto el foco en el sector agrario, con un plan extraordinario de 2.870 millones, que podría destinar unos 30 millones en ayudas para Cazorla, según las primeras valoraciones.

En este contexto, ha subrayado que el Gobierno de España "ha dado la cara" ante esta situación, activando de forma inmediata recursos económicos y medidas de apoyo dirigidas a municipios, familias, empresas y al sector agrario. También ha señalado la implicación de los ayuntamientos de la provincia desde el primer momento y ha reiterado el compromiso estatal con la recuperación y reconstrucción del territorio afectado.

Por su parte, el alcalde de Cazorla ha valorado la puesta en marcha de la oficina comarcal como una herramienta clave para facilitar la información y la tramitación a vecinos, empresas y profesionales del sector agrario afectados por el temporal.

Según ha explicado, el Ayuntamiento continúa evaluando los daños ocasionados por las lluvias, especialmente en caminos rurales e infraestructuras municipales. Igualmente, ha reiterado la importancia de la coordinación entre administraciones para acelerar la recuperación del municipio y de toda la comarca.

CONSULTAS

Las consultas que puedan plantearse en relación con las ayudas recogidas en el real decreto-ley deben dirigirse al correo electrónico oficinaayudas.jaen@correo.gob.es

La oficina específica abierta en la Subdelegación del Gobierno en Jaén se complementa con dos oficinas comarcales ubicadas en los municipios de Cazorla y Orcera, así como con un servicio itinerante a través del programa 'La administración cerca de ti', que también realizará visitas para explicar las ayudas y recoger solicitudes en aquellos municipios que lo soliciten o en otros en los que se considere necesario.

"El objetivo prioritario es atender a los municipios afectados, compensar a las personas damnificadas y mitigar el impacto sufrido por viviendas, comercios, explotaciones agrarias e infraestructuras", ha insistido el subdelegado.