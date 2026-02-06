La Subdelegación traslada a los municipios de Granada las ayudas que el Gobierno ofrece a los damnificados

Calles del municipio granadino de Villanueva Mesía, inundadas por el desbordamiento del río Genil que cruza la localidad - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha trasladado a los responsables municipales las ayudas que el Ejecutivo central tiene a su disposición y la de empresas y particulares que hayan podido sufrir daños por el temporal provocado a su paso por la borrasca 'Leonardo', en el marco de una jornada en que la situación ha sido estable, si bien se mantiene la vigilancia ante las lluvias previstas para este sábado.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en Granada en nota de prensa, el plazo para solicitar dichas subvenciones será de un mes a contar desde el día siguiente a la terminación del hecho causante. Montilla ha visitado este viernes, junto a técnicos de la Unidad de Protección Civil, los municipios de Fuente Vaqueros, Villanueva Mesía y Huétor Tájar, para comprobar sobre el terreno los daños causados por la borrasca 'Leonardo', habiendo programado para la tarde completar su recorrido en Marchal.

Las ayudas en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. Se entenderá por situación de emergencia el estado de necesidad sobrevenido a una comunidad de personas "ante un grave e inminente riesgo colectivo excepcional, el cual, por su propio origen y carácter, resulta inevitable o imprevisible, y que deviene en situación de naturaleza catastrófica cuando, una vez actualizado el riesgo y producido el hecho causante, se alteran sustancialmente las condiciones de vida de esa colectividad y se producen graves daños que afectan a una pluralidad de personas y bienes".

Se podrán solicitar ayudas a unidades familiares por daños personales, por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente a consecuencia de los hechos o situaciones de catástrofe pública; para paliar daños materiales en viviendas habituales y enseres, como destrucción de la vivienda, daños en la estructura, otros daños menos graves que no afecten a la estructura y daños en los enseres domésticos de primera necesidad; a corporaciones locales, por gastos de emergencia realizados para restablecer servicios públicos esenciales y por suministro de agua potable en situaciones de emergencia por sequía; para personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente para realizar una prestación de bienes o servicios; para comunidades de propietarios y para establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

Para su tramitación, los técnicos de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Granada, en colaboración con los ayuntamientos, asistirán a las empresas y a los ciudadanos en la gestión de las ayudas. Con independencia de las ayudas ya anunciadas, el Gobierno podrá declarar zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, figura recogida en la ley conocida anteriormente como zona catastrófica, a los municipios afectados, lo que permitiría "activar un paquete adicional de ayudas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática".

Esta declaración habilita la concesión de subvenciones para la reparación de infraestructuras públicas y redes viarias, compensaciones económicas a personas y empresas por daños personales y materiales, y otras medidas de apoyo estatal que complementan las actuaciones de las administraciones locales y autonómicas, han concluido desde la Subdelegación del Gobierno.

Precisamente en la mañana de este viernes, la Diputación de Granada ha aprobado como declaración institucional, es decir, con la unanimidad de todos los grupos políticos --PP, en el gobierno provincial, PSOE, IU y Vox--, solicitar que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil tras los daños ocasionados por la borrasca 'Leonardo'.