La subdelegada espera del Ministerio de Hacienda "una aclaración" sobre los fondos de la ITI de la provincia de Jaén

JAÉN, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha indicado que está esperando del Ministerio de Hacienda una "aclaración" sobre "cómo se ha hecho la aplicación de fondos para la diferenciación del territorio de Jaén" a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia.

"Estamos esperando una aclaración del Ministerio en este sentido para que tengamos la información suficiente para poder valorar determinados ejes e iniciativas y ver cómo se ha hecho la aplicación de fondos para la diferenciación del territorio de Jaén", ha dicho Madueño a los periodistas después de que una decena de plataformas ciudadanas de la provincia hayan acusado al Gobierno de España de "estafar" consignando en la ITI gastos previos a la aprobación de dicho instrumento.

La acusación de las plataformas se basa en un informe del Ministerio de Hacienda que carga a la ITI partidas económicas de cuatro años antes de su aprobación. Madueño ha reconocido que ese informe está en la página web del Ministerio de Hacienda, igual que están los de la ITI de Cádiz. Estos documentos, según la subdelegada, recogen "la forma en la que se distribuyen los fondos en base al tipo de fondos del que se trate y los objetivos en los que se incardinan las inversiones posibles".

Para la ITI de la provincia de Jaén, el Gobierno de España tiene comprometidos 220,1 millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía aporta 222,9 millones, lo que suma un total de 443 millones de euros que deberán ser invertidos en el desarrollo integral de la provincia de Jaén mediante proyectos generadores de empleo.

Madueño ha incidido en que en la ITI "no se trata de fondos adicionales de la UE para el Estado España, son los mismos fondos que ya tiene España, una parte pueden ser para refuerzos territoriales, pero los fondos son los mismos que habían" y así, según la subdelegada, está recogido "en la estrategia y modelo de gobernanza de la ITI".

Ha añadido durante su visita a los Baños del Naranjo, en Jaén capital, que son fondos "orientativos" y "se calcula que entorno a 220 millones pueden ser aplicados en base a esos ejes y esos fondos europeos por parte de las iniciativas estatales y eso es lo que aparece en la propuesta".

"No es que el dinero esté gastado y no haya más dinero, evidentemente hay toda la disponibilidad del marco y toda la disponibilidad de los ejes", ha dicho Madueño. No obstante, ha apuntado que "hay fondos que ya se han aplicado dentro de las subvenciones que ya se han aplicado en el territorio de la provincia y cuando se contabilizan aparecen", pero ello "no quiere decir que se trate de fondos que hayan salido del modelo de gobernanza que establece la ITI".

En este sentido, ha hecho hincapié en que la ITI "no es solo proyectos individuales", al tiempo que ha admitido que "quizá eso ha faltado explicarlo".

"Si miramos el modelo de estrategia y el modelo de gobernanza que tiene que llevar la ITI se ve cuál es la forma que se tiene que trabajar en la ITI. Ese modelo creo que no se ha aplicado correctamente y esa es una de las razones por la que no hay determinado información", ha dicho Madueño.

Asimismo, la subdelegada ha hecho referencia a la puesta en marcha el próximo mes de enero de la oficina técnica de la ITI, que se ubicará en la Diputación de Jaén con financiación del Gobierno de España y de la propia Administración provincial.

Según la máxima responsable del Gobierno de España en la provincia de Jaén, con la puesta en marcha de esta oficina "se van a poder encardinar proyectos y se podrá aclarar perfectamente cualquier duda", aunque no ha sabido precisar la cantidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto destinar a dicha oficina técnica y de carácter informativo. Asimismo, ha vuelto a insistir que no es "imprescindible" que los proyectos acogidos a la ITI tengan que estar iniciados en 2020.