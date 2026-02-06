El subdelegado comprueba daños en Marmolejo (Jaén) y destaca que el Gobierno ya prepara ayudas

Visita a Marmolejo - SUBDELEGACIÓN JAÉN

MARMOLEJO (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que el Ejecutivo ya prepara ayudas para paliar los daños del temporal. Así lo ha indicado durante su visita a Marmolejo, junto al alcalde, Manuel Lozano, y el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, para conocer de primera mano los daños provocados por la cadena de borrascas.

Entre ellos está el corte de la vía de servicio que conecta Marmolejo con la pedanía de San Julián. Durante la visita, Fernández ha podido comprobar sobre el terreno las afecciones registradas en distintos puntos del municipio y ha mantenido contacto directo con responsables municipales para analizar la evolución de la situación y las necesidades derivadas del temporal.

En este contexto, el subdelegado ha avanzado que el Ejecutivo declarará en los próximos días como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil aquellas que hayan sufrido con mayor intensidad los efectos del temporal, lo que permitirá activar ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados.

Asimismo, Fernández ha reconocido el trabajo de todos los equipos que están interviniendo en la emergencia, entre ellos la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, la Policía Local, los alcaldes y técnicos municipales, el personal de la Junta de Andalucía y el conjunto de los servicios de emergencias, que están actuando de manera coordinada para proteger a la población y minimizar los daños.

En esta línea ha incidido en la necesidad de mantener la máxima precaución ante la previsión de la entrada de una nueva borrasca en las próximas horas, que provocará que varios puntos de la provincia de Jaén vuelvan a estar este sábado en aviso amarillo.