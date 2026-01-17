El subdelegado del Gobierno en Granada pide al PP que "deje de engañar y crear confusión" con canalizaciones de Rules

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en atención a los medios. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, ha pedido al presidente del PP en la provincia de Granada, que "deje de engañar y confundir de forma consciente y reiterada" sobre el desarrollo de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules.

Tal y como ha emitido la Administración nacional en una nota, a su juicio, esa utilización de la infraestructura "para la confrontación política, creando confusión entre la ciudadanía y los agricultores", es lo que provocó que no se iniciaran las "obras durante más de veinte años mientras los distintos políticos se echaban la culpa unos a otros".

Al hilo, ha añadido que "eso cambió a partir de 2018", momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó los proyectos básicos del cajón en el que los había tenido el Gobierno del PP "mientras le contaba milongas a los agricultores, e inició su tramitación administrativa".

Como consecuencia de ese trabajo constante, "y pese al ruido que el PP generaba", en el año 2024 se pudieron iniciar por fin las obras de esta infraestructura, "tan importante para la Costa Tropical". En contexto, se inició el desglosado 9, que es la columna vertebral de las canalizaciones y garantiza el abastecimiento de agua en boca a la Costa de Granada para el futuro.

Asimismo, el Gobierno de España incluyó esta actuación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (2021-2026) y a través de este programa, que está transformando España y también la provincia de Granada, ha aportado 58,7 millones de euros a fondo perdido para que las canalizaciones del sistema Béznar-Rules "dejen de ser promesas y sean unas obras que estarán terminadas para junio de 2026".

El desglosado 3 no pudo incluirse en el Plan de Recuperación al no estar concluida la tramitación ambiental y, por tanto, "resultaba imposible que pudieran terminarse las obras para 2026, como hemos comprobado". Asimismo, han precisado que el Plan de Recuperación se ejecuta con los fondos Next Generation EU, que la Unión Europea activó para salir de la crisis del Covid-19 a iniciativa del Gobierno de España, y que los fondos no ejecutados en 2026 deberán ser devueltos.

Por ello, una vez concluida la tramitación administrativa del proyecto del desglosado 3, hecho con sus fondos propios por la empresa pública Acuaes, el 4 de febrero de 2025 la Comunidad General del Regantes del Bajo Guadalfeo se reunió en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente para que las obras de esta infraestructura tuvieran continuidad.

Allí se acordó la forma de ejecutar el desglosado 3. Acuaes se encargaba de licitar, adjudicar y sufragar el cien por cien de la obra y cuando el agua estuviera beneficiando a las explotaciones agrícolas se iniciaría una recuperación de costes a 30 años. De esta forma, las obras podían iniciarse en el mismo año 2025. Con ese objeto, Acuaes remitió a la Comunidad General de Regantes el convenio de financiación. Este sistema de financiación es el que se aplica de manera generalizada en toda España. En la provincia es el modelo previsto para el proyecto de canalizaciones desde el embalse del Negratín, destinado al aprovechamiento para regadío de 18 hectómetros cúbicos de agua.

Lamentablemente, ha proseguido Montilla, la Comunidad General ha encontrado dificultades para la firma del convenio, derivadas fundamentalmente de que una parte significativa de los beneficiarios ya riegan sus explotaciones a través de la conocida como "tubería negra", una circunstancia que está condicionando el acuerdo interno.

En relación, Montilla ha aseverado que "comprendemos la situación de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y estamos plenamente implicados en la búsqueda de una solución que permita firmar el convenio y hacer posible que las obras del desglosado 3 puedan iniciarse a lo largo de este año".

En suma, ha indicado que "en este proceso lo que sobra es el ruido que genera el PP y el uso de este asunto para confrontar que, por otra parte, es lo que han hecho siempre, perjudicando a los agricultores y a la ciudadanía en general".