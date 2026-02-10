Subdelegado del Gobierno en Jaén promete "medidas específicas para la reconstrucción" de la provincia tras el temporal

Visita a Mogón del subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández - SUBDELEGACIÓN JAÉN

MOGÓN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para Andalucía, entre otros puntos de España, y "que permitirá medidas específicas para la reconstrucción de nuestra provincia".

Así lo ha señalado el subdelegado, tras desplazarse este martes hasta Mogón (Jaén), pedanía de Villacarrillo (Jaén), donde ha mantenido un encuentro con responsables de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que trabajan desde la pasada semana atendiendo a la situación de emergencia que han provocado las borrascas en la provincia de Jaén.

Junto al alcalde de Villacarrillo (Jaén), Francisco Miralles, ha podido constatar los daños ocasionados por el temporal de lluvias en Mogón, en una visita que también ha contado con la presencia del subdelegado de Defensa, Evaristo Gutiérrez del Castillo, y del teniente coronel y jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Francisco Lozano, además de responsables de Policía Municipal y otros miembros de Protección Civil y de Emergencias.

En esta jornada ha agradecido especialmente el trabajo que está realizando el centenar de efectivos que la UME ha desplazado a la provincia, actuando en rescates y ayudando en evacuaciones de la población que ha tenido que ser desalojada, especialmente, en esta pedanía de Villacarrillo.

"Están realizado una labor importantísima de logística y control de puntos críticos para una evaluación preventiva ante posibles escenarios de mayor gravedad que pudieran darse en distintas localidades jiennenses", ha dicho el subdelegado. En esta línea, ha incidido "en la importancia de la colaboración y la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, así como con los servicios de emergencia, para dar una respuesta eficaz ante una situación que continúa siendo compleja debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas".

Fernández ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con los territorios afectados y ha subrayado que el Ejecutivo pondrá el marcha todos los mecanismos del Ejecutivo para afrontar la reconstrucción como ya se ha anunciado en el Consejo de Ministros celebrado este martes con la aprobación de la declaración de emergencia para las zonas que han sufrido inundaciones por el temporal de los últimos días, y el adelanto de que, la semana que viene, se aprobará "un nuevo decreto con medidas específicas para contrarrestar esta nueva catástrofe medioambiental que está sufriendo nuestro país, y con ayudas para paliar los daños ocasionados".

Además, ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes visitó la provincia para reiterar que "el conjunto del Estado estará con los afectados por la emergencia climática hasta que la crisis se supere". Manuel Fernández también ha lamentado los daños en el sector primario y en infraestructuras rurales y municipales de nuestra provincia, "a los que el Gobierno de España también dará respuesta con sus mecanismos de ayuda".

El subdelegado ha agradecido el trabajo de todos los equipos que están interviniendo en la emergencia en la provincia, entre ellos la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Protección Civil, la Policía Local, Bomberos, Cruz Roja, los alcaldes y técnicos municipales, el personal de la Junta de Andalucía y el conjunto de los servicios de emergencias, que están actuando de manera coordinada para proteger a la población y minimizar los daños.

Durante su recorrido por la zona afectada para evaluar el impacto del episodio meteorológico, Fernández ha conocido sobre el terreno las actuaciones de coordinación llevadas a cabo en el marco del dispositivo de emergencia activado, con especial atención a las infraestructuras, los cauces y la seguridad de la población.

Asimismo ha llamado a mantenerse en alerta ante la evolución de las lluvias y atendiendo siempre a las recomendaciones oficiales y de las autoridades a la hora de poner en marcha medidas preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Por último ha pedido la máxima precaución ante la previsión de nuevos avisos de viento y lluvia.

(EUROPA PRESS)