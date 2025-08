El subdelegado valora el efecto en la provincia de Jaén de las medidas económicas y sociales impulsadas por el Ejecutivo

JAÉN 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado las medidas económicas y sociales impulsadas por el Ejecutivo central, destacando "su impacto positivo en el desarrollo económico y en la protección del empleo" de la provincia de Jaén.

"Estamos ante políticas centradas en las personas, con una gestión comprometida en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en garantizar que nadie quede atrás", ha afirmado Fernández, en el marco del balance realizado con motivo del ecuador de la legislatura.

En este contexto, Manuel Fernández ha subrayado que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo "han contribuido a reforzar el tejido económico y social de Jaén, consolidando derechos y avanzando hacia crecimiento económico junto y equitativo". Asimismo, ha destacado que "los datos reflejan un crecimiento sostenido del empleo, una mejora del poder adquisitivo y una red de protección social más sólida que alcanza a miles de familias jiennenses".

Fernández ha incidido especialmente en la revalorización de las pensiones, que actualmente alcanzan una media de 1.091 euros, y ha puesto en valor el blindaje legal que protege a los 150.737 pensionistas en la provincia.

En particular, ha señalado en un comunicado que las pensiones de jubilación, que suponen el mayor número de prestaciones con 86.175 nóminas abonadas y un importe medio de 1.251,06 euros, reflejan "no solo la magnitud del sistema público de pensiones, sino también su evolución constante y positiva". "El sistema público de pensiones no solo es amplio y sólido, sino que está en mejora continua", ha afirmado el subdelegado.

Ha añadido que "desde 2018, las pensiones de jubilación han experimentado un incremento del 41,96 por ciento, lo que se traduce en una subida media de 369,78 euros por persona.

En cuanto al mercado laboral, ha valorado el impacto de la reforma laboral, que en Jaén "se ha traducido en más empleo y de mejor calidad". Según ha detallado, en 2025 se han registrado más de 139.280 contratos indefinidos, lo que supone un aumento superior al 1.030 por ciento respecto a 2019.

"Gracias a estas medidas, a nivel nacional, contamos con la tasa de paro más baja de los últimos quince años, un dato que avala la efectividad de la política laboral del Gobierno de España", ha señalado Fernández.

El representante del Ejecutivo ha resaltado igualmente el crecimiento sostenido de la afiliación a la Seguridad Social en la provincia, que en el mes de junio ha alcanzado los 236.090 ocupados, lo que supone 5.324 más que en el mismo mes de 2018.

"Este incremento refleja la solidez de la recuperación del empleo en Jaén y evidencia el impacto positivo de las políticas públicas de estímulo económico y refuerzo del mercado laboral que está desarrollando el Gobierno de España", ha afirmado el subdelegado.

También ha resaltado la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras jiennenses, gracias al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que ha alcanzado los 1.134 euros mensuales. "Estas políticas tienen un impacto real y directo en la economía de las personas, especialmente en las y los trabajadores y en los jóvenes de nuestra provincia", ha dicho Fernández.

En materia de protección social, el subdelegado se ha referdo a la ampliación de medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha llegado ya a 27.212 hogares jiennenses, beneficiando a un total de 66.422 personas. Asimismo, ha destacado que más de 43.119 personas en la provincia reciben el bono social eléctrico y térmico, "ayudas clave para aliviar la carga económica de las familias más vulnerables".

Finalmente, el representante del Ejecutivo en la provincia ha indicado que "estas acciones demuestran el compromiso inequívoco del Gobierno de España con el bienestar social, la justicia económica y la cohesión territorial". "Seguiremos trabajando para consolidar estos avances y garantizar un futuro más justo y próspero para toda la ciudadanía de Jaén", ha concluido Fernández.