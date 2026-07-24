El subdelegado ve en las obras de la Autopista Ferroviaria una "oportunidad" para mejorar el tren en Jaén

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JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha indicado que el próximo inicio de las obras de adaptación del tramo Madrid-Algeciras para la puesta en marcha de los servicios de la Autopista Ferroviaria, representa una "importante oportunidad" para modernizar la red ferroviaria de Jaén, reforzar su fiabilidad y eficiencia y evitar incidencias como las registradas durante los últimos meses.

Las actuaciones, que comenzarán a principios de septiembre y se prolongarán previsiblemente hasta otoño de 2027, obligarán a suspender el tráfico ferroviario entre Venta de Cárdenas (Ciudad Real) y Algeciras (Cádiz).

Ante esta situación, Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera que garantice los trayectos de ida y vuelta hasta Almuradiel desde septiembre y asegure la movilidad de las personas usuarias afectadas.

Fernández ha recordado que el inicio de estos trabajos atiende a una petición expresa del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, durante su reunión en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el ministro, Óscar Puente.

"Es una inversión estratégica que mejorará la competitividad del transporte ferroviario de mercancías, reforzará la intermodalidad con la carretera y tendrá también un efecto directo sobre la calidad del servicio de viajeros", ha señalado el subdelegado.

La provincia de Jaén tendrá un papel especialmente relevante en el desarrollo de las obras. En concreto, dentro de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, se actuará sobre once túneles situados en territorio jiennense: Venta de Cárdenas 2, 3 y 4; Las Correderas 1, 2 y 3; Santa Elena; Calancha; Vilches; Espeluy y Andújar, siendo este último el de mayor longitud del tramo con 1.024 metros.

Los trabajos en estos puntos incluirán, según las necesidades, ampliaciones de sección, rebajes de plataforma, renovación de traviesas, carriles y balasto, mejoras de drenaje y actuaciones en la electrificación.

Asimismo, se adaptarán pasos superiores en los términos municipales de Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina, Espeluy y Mengíbar, y se acometerán labores de renovación y mejora en el tramo Córdoba-Linares.

"No estamos hablando únicamente de una obra para facilitar el transporte ferroviario de mercancías. Estas adecuaciones deben servir para renovar y modernizar la infraestructura, hacer las vías más fiables y eficientes y evitar que vuelvan a producirse incidencias", ha explicado Fernández, al tiempo que ha incidido en que el objetivo es disponer de una red convencional "moderna, segura, fiable, eficiente y competitiva".

Debido a que la magnitud de las obras es incompatible con la circulación ferroviaria, la Subdelegación del Gobierno ha reunido a los ayuntamientos de la línea Jaén-Madrid afectados por los cortes --Jaén, Mengíbar, Linares, Linares-Baeza y Vilches-- para informar sobre el dispositivo de movilidad.

En el encuentro, presidido por el subdelegado, han participado el alcalde de Jaén, Julio Millán; el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo; el concejal de Obras de Vilches, Diego Sánchez; la tercera teniente de alcalde de Linares, Mariola Aranda; el alcalde de la Estación Linares-Baeza, Melchor Villalba; y la representante institucional de Renfe en Andalucía, Mar Román.

El subdelegado ha trasladado a Renfe la necesidad de incorporar las demandas de los municipios y garantizar información clara y anticipada a los usuarios. Además, en consonancia con lo solicitado por el presidente de la Diputación, ha subrayado que, una vez concluyan las obras, se deberán mantener todos los servicios ferroviarios existentes en la provincia y restablecer plenamente las conexiones.

La Autopista Ferroviaria es un servicio diseñado para cargar remolques y semirremolques de carretera en vagones especializados. Su implantación en el corredor Algeciras-Madrid-Zaragoza --que cuenta con un plan global de inversión de más de 500 millones de euros-- busca reforzar la conexión entre puertos, plataformas logísticas y nodos de distribución.

Adif prevé que este itinerario pueda transportar unos 360 camiones diarios, lo que evitará aproximadamente 360.000 kilómetros de circulación de vehículos pesados por carretera al día, contribuyendo a la reducción de emisiones y a la seguridad vial.

"Jaén se sitúa en el centro de un corredor estratégico", ha dicho Fernández, y ha añadido que la actuación "abre nuevas posibilidades para la logística, para la industria y para la conexión de la provincia".

Estas obras de adaptación de la infraestructura entre Madrid y Algeciras podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).