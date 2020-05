Susana Díaz afea la "ineficacia" de la Junta gestionando la crisis pese a la "menor fuerza" del coronavirus en Andalucía

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este miércoles los diversos ejemplos de "ineficacia" que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) para gestionar la crisis sanitaria del Covid-19 pese a que el coronavirus "ha venido con menos fuerza a Andalucía", con menos personas contagiadas y fallecidas que en otras autonomías de España.

Así, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, la también expresidenta de la Junta se ha referido al índice de contagios entre profesionales sanitarios en Andalucía "diez puntos por encima de la media de España", a las muertes en residencias de ancianos, a que haya habido "cinco lotes de material de protección que han venido defectuosos" a la región, o a que "en 72 horas han dimitido tres gerentes de hospitales".

Por tanto, ha habido "muchas dificultades que no se corresponden con la menor fortaleza con la que ha llegado el virus al sur", según ha comentado Susana Díaz, que ha expresado que "bendito sea que aquí, (en Andalucía), la fortaleza (del Covid-19) es menor, porque si llega a ser mayor, no quiero ni pensar las consecuencias".

Sobre el caso concreto del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, sobre el que el Servicio Andaluz de Salud ha abierto una investigación para aclarar el origen de los contagios que se han producido en el personal sanitario, y del que este martes se conoció la dimisión de su director gerente, Francisco Merino, la líder socialista ha opinado que lo que ha ocurrido "ha sido monstruoso".

"Que le digan a los médicos que no se pongan mascarillas para no alarmar a la gente; que se le eche la culpa al diagnóstico de un profesional para justificar que tengamos una tasa de contagios tan alta de sanitarios; que dimita el gerente, que llegaba el lunes al hospital y se iba el jueves porque su familia estaba en Madrid, en plena pandemia", ha criticado Susana Díaz, que ha apuntado que "ya tocará" el momento de "analizar la responsabilidad" y "la ineficacia de por qué se ha producido eso".

También ha señalado que, "evidentemente, cuando llegue el momento", desde el PSOE-A pedirán explicaciones a la Junta por cómo ha gestionado la solicitud para que las ocho provincias andaluzas accediesen el pasado lunes a la fase 1 del plan de desescalada, algo que no han conseguido por el momento las de Málaga y Granada.

"FALTA DE TRANSPARENCIA" SOBRE LA DESESCALADA

Susana Díaz ha dicho que, al principio, no entendió "cómo, por una semana" de retraso en la promoción de dichas dos provincias a esa fase, "estaban montando un espectáculo" desde la Junta después de que desde el Gobierno se le hubiera trasladado que no tenían "capacidad de garantizar el aislamiento de las zonas que pueden ser contagiadas", y el Ministerio de Sanidad optaba por mantener a Málaga y Granada en fase cero "pensando en el bien y en la salud" de malagueños y granadinos.

Según ha abundado Susana Díaz, ahora se ha ido "dando cuenta de lo que ha pasado ahí", y ha sido "una falta de transparencia y opacidad enorme para tapar la ineficacia" de la Junta, que "en base a mentiras querían tapar eso confrontando con el Gobierno, poniendo incluso en peligro el prestigio internacional de la Costa del Sol", que es "motor de arrastre de nuestro turismo", según ha resaltado.

Pese a estas críticas, Susana Díaz ha subrayado que, desde el inicio de la crisis, en la víspera de la declaración del estado de alarma, y en el encuentro que mantuvo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo el 13 de marzo, le "tendió la mano" al Gobierno andaluz "para lo que hiciera falta", y le trasladó al jefe del Ejecutivo que el PSOE-A iba a "ayudar en todo lo que estuviera en su mano para que los andaluces notaran en la menor medida posible las consecuencias de esta pandemia".

Ha lamentado que, tras esa cita, el presidente de la Junta "no me volvió a llamar", salvo "una vez para otra cosa" distinta de la crisis sanitaria, no obstante lo cual, en el debate celebrado a finales de abril en la Diputación Permanente del Parlamento, al hilo de la comparecencia en ella de Juanma Moreno, volvió a trasladar al jefe del Ejecutivo andaluz que los socialistas iban a "estar ahí", y solicitó la constitución de una comisión parlamentaria para la reconstrucción de Andalucía para la que aún no hay fecha, según ha recordado.