Susana Díaz afea a Moreno que los datos de Covid "se disparen" y él le replica que está "inhabilitada" en sanidad

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Susana Díaz, ha criticado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que los datos de la incidencia de la Covid-19 "se disparen" en la comunidad autónoma pese a que el Gobierno andaluz presuma de "anticipación", mientras que él le ha replicado que ella está "inhabilitada" para hablar de sanidad pública por su gestión al respecto como presidenta andaluza.

Así se lo ha señalado el presidente de la Junta a la dirigente socialista en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que Susana Díaz ha subrayado que Andalucía "sigue una semana más a la cabeza de los contagios en España", y que "siete de las nueve provincias que están en peor situación" son andaluzas.

La también secretaria general del PSOE-A, que ha comenzado su intervención indicando que espera y desea que Moreno "se encuentre totalmente recuperado" de la infección del Covid que ha atravesado, ha llamado también la atención acerca de que la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes en Andalucía está "75 puntos por encima de la media de España".

"La cuarta ola" de la pandemia "se nos está haciendo interminable en Andalucía", ha aseverado Susana Díaz, que ha advertido de que eso "pone en peligro la salud de la gente y el bolsillo de familias, negocios, comercios", e "incluso nuestra campaña turística del verano", por lo que ha criticado que "una mala gestión de la pandemia está poniendo en peligro nuestra política económica" y la situación de la comunidad autónoma.

Susana Díaz ha preguntado al presidente de la Junta si va a hacer "algo más que pedir cabeza y prudencia" a la población, y ha remarcado que, "mal que le pese" al Gobierno andaluz, "los centros de salud siguen cerrados, los puntos de Urgencia están clausurados", y "faltan pediatras y especialistas", entre otros profesionales, según ha abundado antes de subrayar que "esa es la Andalucía real", aunque "quizá no quieren verla" desde el Gobierno andaluz.

LA VACUNACIÓN COMO "PRIORIDAD" DE LA JUNTA

Moreno le ha respondido defendiendo que, en el ámbito sanitario, la "principal prioridad" de la Junta es "vacunar, vacunar y volver a vacunar", y al respecto ha puesto de relieve que "el 50% de la población diana" en Andalucía --aquella mayor de 16 años de edad-- ya tiene al menos una dosis administrada.

Tras destacar además que los andaluces serán "los primeros en tener el certificado de vacunación europeo", Moreno ha comentado que, en el marco del Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud, "se van a reforzar 45 centros de salud, un 18,4% más que el año anterior, y un incremento del 12% en el número de profesionales", así como que la Junta va a "mantener a 20.000 profesionales sanitarios que se contrataron en abril, a diferencia de otras comunidades autónomas", así como ha apuntado que "conforme mejore la situación iremos relajando las restricciones".

Sobre la situación epidemiológica de la comunidad autónoma, el presidente ha dicho que es "absolutamente sostenida", y ha destacado que "los datos de ingresos y de UCI --unidades de Cuidados Intensivos--, que son los más importantes de todos, han bajado notablemente".

Así, Moreno ha puesto de relieve que Andalucía presenta ahora "el dato más bajo de ingresados en UCI desde octubre de 2020", y que es inferior a la media nacional, y que aunque la incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes "está en fase de meseta, la vacuna está proporcionando un enorme escudo de protección entre los ciudadanos".

Además, el presidente ha reivindicado las ayudas de la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y sus planes de apoyo a autónomos y pymes, tras lo que ha defendido que el Gobierno que él preside "está cumpliendo con su gran objetivo de la salud por encima de cualquier otra cosa", y de trabajar por la "recuperación" de Andalucía.

"SEGUIMOS ATRAPADOS EN LA CUARTA OLA"

Susana Díaz, tras escuchar su primera intervención, ha reprochado al presidente que se haya "remitido a las cosas que le vienen dadas por el Gobierno de España", como las vacunas y los ERTE, y ha llamado la atención acerca de que las vacunas "no están sirviendo en Andalucía para que remitamos las cifras" de la incidencia de la pandemia, en la que "seguimos atrapados en la cuarta ola", según ha insistido.

"Aquí no estamos volviendo a la normalidad", ha dicho también Susana Díaz, que ha subrayado en esa línea que "los hospitales tienen una presión que no deberían tener", y ha apuntado que la Junta "parece que ha puesto el acelerador" en su política de "darle negocio a la privada" en materia de sanidad.

"Sigue anticipándose y los números disparándose en Andalucía: algo no cuadra, algo no se está haciendo por parte del Gobierno" andaluz, le ha advertido Susana Díaz a Moreno, a quien ha preguntado "para qué sirve" la Junta si está "fiándolo todo" a pedir "cabeza y prudencia" mientras "no se hace nada".

Por ello, la dirigente socialista ha animado a Moreno a que "haga algo, que tome la iniciativa", porque "su inactividad está lastrando nuestra recuperación económica y turística". "La realidad esta ahí, los números hablan, llegamos en el peor momento de la pandemia a una época fundamental" para Andalucía porque el Gobierno autonómico "ha decidido no hacer nada", ha lamentado Susana Díaz.

MORENO ACUSA A DÍAZ DE HACER EL "RIDÍCULO" CON SU OPOSICIÓN

El presidente de la Junta le ha respondido que resulta "ridículo" que la líder del PSOE-A "haga oposición con la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes", porque eso es "estar de espaldas a la realidad de Andalucía y a la realidad política", le ha dicho Juanma Moreno.

Además, el también presidente del PP-A ha sostenido que "es difícil" que Susana Díaz "mantenga un discurso en materia de sanidad con la gestión que hizo en sus años" de presidenta de la Junta. "No se empecine en el error, que lo único que hace es desdibujar su figura", le ha aconsejado Moreno a la parlamentaria socialista, a la que ha afeado los "recortes" de anteriores gobiernos del PSOE-A en sanidad, en etapas incluso de la presidencia de Susana Díaz.

En esa línea, el presidente de la Junta ha espetado a la representante socialista que está "inhabilitada para hablar de la sanidad pública en Andalucía", y le ha aconsejado, "sin acritud", que, a la hora de "elegir qué temas trae" al Parlamento "para confrontar con el Gobierno" de la Junta, sepa que en "educación, sanidad y servicios sociales va a salir trasquilada Pleno tras Pleno, porque los datos no lo aguantan".

Moreno ha concluido con una alusión velada a las primarias del PSOE-A cuya jornada de votación es el próximo domingo, 13 de junio, para indicar que espera que, a partir de esa fecha, Susana Díaz --candidata en dicho proceso interno de los socialistas andaluces-- "se centre en los debates interesantes para nuestra tierra".