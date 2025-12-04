Susana Díaz cree que el caso Salazar daña la "reputación" del PSOE y pide "revisar" cómo funciona el canal antiacoso

Archivo - La expresidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz, atiende a los medios en una foto de archivo el 31 de agosto de 2024. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha advertido este jueves de que la "reputación" del PSOE "se ve dañada" tras lo sucedido en torno a las denuncias que por supuesto acoso sexual se han dirigido contra el exasesor de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar, así como ha abogado por "revisar" el funcionamiento del canal interno "antiacoso" del PSOE ante casos como éste.

La también exsecretaria general del PSOE andaluz se ha pronunciado sobre el caso del socialista sevillano Francisco Salazar en unas declaraciones, recogidas por Europa Press, en el transcurso de su colaboración en el programa 'Por fin' de Onda Cero, donde ha señalado que ha recibido "mensajes, llamadas" de "muchísimos compañeros" de partido, "hombres feministas" que, tras difundirse informaciones sobre este asunto, "están igual de indignados" que ella, y que "además te lo verbalizan".

Susana Díaz ha aludido a la reunión telemática que la Secretaría de Igualdad del PSOE, liderada por Pilar Bernabé, convocó este pasado miércoles por la noche con las responsables de este área de las distintas federaciones socialistas, en torno al caso de Salazar y de "si el canal del protocolo 'antiacoso' funciona o no".

La expresidenta andaluza ha señalado que dicho canal es "una garantía para todos" si funciona correctamente, tanto "para la persona que denuncia" como "para la persona denunciada, porque si el canal funciona y se llega a la conclusión final de que hay delito, se va a Fiscalía", mientras que si "no hay delito y la denuncia no era correcta, la persona que ha sido denunciada limpia su honor", ha argumentado Susana Díaz para apostillar que lo que se ha visto en este caso, "que se quede en el aire, en el limbo, esta negligencia", no es bueno, ha advertido.

Ha agregado así que "la reputación del partido se ve dañada, evidentemente", al igual que "la lucha" llevada a cabo durante "años, y se genera una inseguridad enorme en las mujeres para denunciar mañana", y en esa línea ha comentado que si "llega un momento" en el que una mujer que quiera denunciar "no sólo no se siente protegida" mediante ese canal, sino que su "miedo aumenta", eso "hace que te vayas a la Fiscalía".

En esa línea, Susana Díaz ha apuntado que "tendremos que revisar, hacérnoslo mirar y determinar cuál ha sido la responsabilidad" de lo ocurrido. "Si ha sido por dejadez, por incompetencia, malo, y si ha sido" porque se pensara que "ya se olvidará", que "vamos a dejarlo aquí en el cajón, malo o peor todavía", ha comentado la exlíder del PSOE andaluz, quien en esa línea ha incidido en señalar que "eso se tiene que aclarar, sobre todo por la seguridad de las mujeres", y también "porque son nuestros valores".

Además, ha aseverado que ella "tampoco" está "dispuesta a que a todos los hombres del partido del PSOE se les señale" tras este caso, porque "todos no son así", ni la mayoría de ellos, ha continuado Susana Díaz, que ha remarcado que la reunión de este pasado miércoles con las responsables de Igualdad del PSOE se produjo "porque forzaron muchas mujeres de muchas federaciones a que se celebrara, porque la verdad es necesario saberla".

Según ha concluido Susana Díaz, "a quien más le interesaría que se supiera la verdad es a la persona que está señalada", para "que se aclarara" lo sucedido, y es importante que funcione el "protocolo del PSOE", porque "las normas son importantes, y fuera de las normas, igual que fuera de la Constitución, de la ley, está la selva", y ella no quiere "vivir en la selva, ni en mi partido ni en España", ha zanjado.