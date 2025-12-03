Montero "comparte" los comentarios de la portavoz del Gobierno sobre las "vomitivas" expresiones de Francisco Salazar

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en una visita a la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que "comparte" los "adjetivos" que este pasado martes empleó la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz.

Pilar Alegría calificó de "vomitivas" dichas expresiones a preguntas de los periodistas este pasado martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al hilo de una información de 'elDiario.es' que desvela que el exasesor usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de mujeres de su equipo.

Por estas palabras le han preguntado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios durante una visita a la sede de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla.

María Jesús Montero ha comentado que tanto Pilar Alegría como "el resto de personas que se han referido a este tema han utilizado adjetivos muy similares" respecto a dichas expresiones de Salazar "que cualquiera de nosotros podemos compartir".

Dicho esto, la vicepresidenta ha aseverado que "cualquier intento de intimidación, cualquier acoso, cualquier comentario que humilla a las mujeres, va a contar" con su "absoluta reprobación, por supuesto", y también del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, ha añadido.

En esa línea, la también secretaria general del PSOE andaluz ha señalado que "no se pueden permitir determinados comportamientos, comentarios, que por supuesto tienen que contar con la condena de nuestro partido y del conjunto de la sociedad".

Montero ha añadido que "las investigaciones tienen que seguir avanzando, llegar hasta el final", y ha considerado que "todos tenemos que tomar nota en relación con que tenemos que ser muy exquisitos a la hora de llevar a la práctica los valores y los principios que inspiran nuestra militancia" socialista.

Dicho esto, ha recordado que Salazar no es "en este momento militante" del PSOE, pero ha apostillado que, en todo caso, "lo importante es que seamos todos consecuentes con los valores y con los principios del partido en el que militamos".

"Esto es lo que se pretende y, por tanto, los comentarios de ayer (este martes) de la ministra portavoz y de otras compañeras y de otros compañeros que los han podido hacer, los comparto, y creo que por supuesto la investigación va a llegar hasta el final y sabremos si efectivamente ha habido o no ha habido de esos indicios comportamientos que requieran, independientemente de que no sea militante, la condena", ha concluido María Jesús Montero.