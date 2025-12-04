La Junta insta a Montero a dar "explicaciones a las mujeres" sobre si ha estado "protegiendo" a Francisco Salazar

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto a consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno, Carolina España, asisten al acto institucional del Día de la Bandera, con el que se conmem - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha instado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a dar "explicaciones a las mujeres" sobre si ha estado "protegiendo" al exasesor del presidente del Gobierno y socialista sevillano Francisco Salazar, contra el que se han recibido en el seno del PSOE denuncias por presunto acoso sexual.

En una atención a medios durante una visita a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía en Sevilla, la consejera portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre un caso, el que afecta a Francisco Salazar, que ha definido como "realmente indignante".

"Es indignante lo que estamos conociendo" en los últimos días "en relación "a que se hayan ocultado determinadas denuncias que se hayan puesto por parte de mujeres alrededor del señor Salazar", ha comentado la consejera antes de apostillar que "también nos parece indignante que, de alguna forma, se está involucrando" a María Jesús Montero "en estos borrados u ocultamientos de pruebas y denuncias".

Carolina España ha aseverado en ese punto que Montero "tiene que dar muchas explicaciones no sólo a las mujeres del Partido Socialista, sino a todas las mujeres en general, y en particular a las mujeres andaluzas", y deben ser "claras y contundentes" sobre "qué está pasando" en el PSOE, y si "están protegiendo a Salazar y no a las mujeres que han denunciado", ha precisado.

La consejera ha instado a Montero a aclarar si en el PSOE están "borrando las denuncias de mujeres por presunto acoso" contra Salazar, y si "están promoviendo que se oculten esas denuncias en lugar de ponerlas encima de la mesa".

Ha incidido en aseverar que "el tema es muy grave", y desde el Gobierno andaluz piden "explicaciones" al PSOE y a Montero, "porque son las mismas mujeres denunciantes en este caso las que han puesto el nombre de la señora Montero encima de la mesa como una de las personas que está protegiendo al señor Salazar en lugar de proteger a las mujeres que están denunciando un presunto acoso", ha añadido Carolina España antes de concluir abogando por que la dirigente socialista ofrezca "todo tipo de explicaciones cuanto antes".