Susana Díaz espera "cordura" tras sentencia del procés y que las instituciones catalanas "no alimenten la confrontación"

Publicado 15/10/2019 12:39:33 CET

"La diferencia con los altercados de hace dos años es que ayer hubo una coordinación total entre los Cuerpos y Fuerzas del Estado y eso da seguridad", subraya

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho este martes que espera, una vez conocida la sentencia del 'procés', que "cuanto antes haya cordura y sentido común" y que las instituciones en Cataluña "no alimenten la confrontación" y altercados como los que se vivieron ayer.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el VIII Congreso Autonómico de CSIF Andalucía en Sevilla, Susana Díaz ha hecho hincapié en que "lo más importante es que en este país el Estado de derecho funciona y una vez más ha estado a la altura". "Cuando alguien comete un delito tiene la respuesta de la Justicia, que demuestra que es igual para todos y que la ley está para cumplirla, eso da seguridad y confianza en el Estado de derecho", ha agregado.

Igualmente, la socialista ha destacado que la diferencia de los altercados que se vivieron ayer en Cataluña a otros que han acontecido en los últimos años es que "ayer vimos la coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hubo una respuesta clara por parte de los distintos de efectivos desplegados, coordinados con los Mossos, y eso dio seguridad".

"Espero que cuanto antes cese el llamamiento a la calle, a que la gente salga a manifestarse más allá de lo que es una manifestación pacífica, y no tengamos que contemplar escenas como las de ayer", ha sostenido Susana Díaz.

Y así, ha señalado que como española que confía en el Estado de derecho y quiere a su país, "la diferencia entre ayer y los altercados de hace dos años es que ayer hubo una coordinación total entre los Cuerpos y Fuerzas del Estado y eso da una seguridad enorme a la población".

En cuanto a la responsabilidad que están demostrando los líderes políticos, Susana Díaz ha incidido en que algunos lo hacen mejor que otros "y así lo manifiesta incluso el Tribunal Supremo". "Hay quien se lo tiene que hacer mirar cuando el propio Supremo dice que tu actitud no ha sido responsable ni respetuosa con el trabajo que estaba desarrollando el máximo tribunal", ha añadido.

En opinión de la líder andaluza del PSOE "en política uno tiene que saber que por un puñado de votos no todo vale y no se puede poner en peligro la cohesión territorial, la equidad y la separación de poderes", toda vez que cree "la propia sentencia, algunas manifestaciones fuera de tono las pone de manifiesto".

Así, defiende que quienes se presentan a unas elecciones, quienes son los máximos responsables de sus partidos o quienes aspiran a presidir el país "tienen que tener una actitud responsable con la separación de poderes y con el Estado de derecho".

De otro lado, sobre las intenciones de los independentistas de seguir insistido, Susana Díaz ha lamentado que "parece que no han tenido bastante con engañar, con generar un clima de división y confrontación", para defender que cuando uno está al frente de un gobierno "tiene que procurar lo mejor para la gente: la convivencia entre los ciudadanos que piensan diferente, el respeto a las instituciones y a las leyes y no alentar todo lo contrario, y si lo hace no estará a altura de lo que merece la representación del cargo que ostenta".

"No me parece adecuado que alguien se esconda detrás del llamamiento a los ciudadanos de manera irresponsable para no reconocer que faltaron a la verdad, que engañaron, que crearon un señuelo que ha provocado mucho dolor, mucho ruido y un deterioro de la imagen de España", ha proseguido la secretaria general del PSOE-A, que cree que ahora "hay que arreglar eso y devolver la cohesión territorial, la convivencia y el respeto entre las personas".