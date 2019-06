Susana Díaz lamenta que "las barbaridades de Vox traspasan territorios" tras las declaraciones de su portavoz en Murcia

Publicado 24/06/2019 9:55:10 CET

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha expresado este lunes su rechazo a las "deleznables e intolerables" declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, que llamó "p***, tiparraca y embustera" a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a la que ha trasladado su "solidaridad".

En un apunte publicado esta mañana en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Díaz lamenta que "las barbaridades de Vox traspasan los territorios" con las "deleznables e intolerables" declaraciones del portavoz de la "extrema derecha" en la Asamblea de Murcia y expresa su "solidaridad" con la ministra Dolores Delgado.La líder del PSOE andaluz también subraya que las manifestaciones de Liarte constituyen "una muestra más de con quienes pactan PP y Cs".

Díaz ya criticó este fin de semana la reacción del presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 'La Manada' para censurar que "un juez condenado por delito de prevaricación judicial doloso, apartado de la carrera judicial y portavoz de la extrema derecha arremeta contra la sentencia de 'La Manada' refuerza nuestra confianza en la Justicia. Fue violación. PP y Cs deberían repensar con quien pactan", argumentó también en Twitter.

La propia ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha lamentado la "forma de hacer política" de Vox, "basada en las injurias e insultos", como los vertidos contra ella por el portavoz en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, que la llamó "p***, tiparraca y embustera", y ha avisado de que "hay artículos del Código Penal donde esta acción encaja perfectamente".

"DE UNA P*** SOLO PUEDES ESPERARTE PUTADAS"

Liarte, tras el aluvión de críticas recibidas, eliminó este mensaje y publicó una aclaración en la que aseguraba que se trataba de un "malentendido". "Parece que no me he explicado bien", ha señalado, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, "sino a un señor de Bildu".

"La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, que es un partido que no oculta sus simpatías con ETA", ha matizado Liarte en otra publicación.