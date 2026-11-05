Susana Díaz pide "revisar íntegramente" la línea AVE a Madrid: "Para Andalucía es una ruina que no esté en condiciones"

Archivo - Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). A 17 de febrero de 2026. (Foto de archivo). - Pedro Funes - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta socialista de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha defendido este jueves que habrá que "revisar íntegramente" el estado de la línea de alta velocidad ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla, y ha señalado que para la comunidad autónoma andaluza es "una ruina que no esté en condiciones".

Así lo ha señalado la también exsecretaria general del PSOE andaluz en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press en las que ha abordado esta cuestión al hilo del accidente registrado entre dos trenes en Urda (Toledo) la semana pasada, en el que murieron 69 personas, y tras el que se ha suspendido la circulación ferroviaria en dicha línea de AVE.

Además, Susana Díaz ha aludido al escrito que tres peritos judiciales han remitido a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas, en el que se pide que se requiera a Adif los informes de auscultación realizados en el tramo de Adamuz antes y después del accidente, todo ello dentro de un conjunto de labores que consideran que es "necesario aclarar".

Susana Díaz ha sostenido que "no es de recibo" lo que se desprende de dicho informe, y que "la parte que se reformó" de dicha vía "tenga las mismas deformaciones que antes de ser reformado".

"Me parece absolutamente intolerable", ha aseverado la también senadora socialista por designación del Parlamento andaluz, que ha apostillado que "tampoco la solución" puede pasar por descartar subirse al tren, sino que dicha línea "tiene que estar en perfectas condiciones de arriba a abajo".

La expresidenta andaluza ha subrayado que dicha línea de AVE "tiene más de 30 años" y por ella "transitan" actualmente "el triple de vehículos y de pasajeros" que en su origen, y "no soporta el tránsito que tiene en estos momentos".

"Evidentemente, se tienen que poner todos los recursos que hagan falta para que esa línea sea segura", ha aseverado Susana Díaz, que en ese punto ha remarcado que "hay gente que se tiene que subir sí o sí" a dichos trenes, porque "no tiene otra alternativa", así como ha advertido de que, "económicamente y turísticamente, para Andalucía es una ruina" que "esa línea no esté en condiciones".

En esa línea, la expresidenta de la Junta ha señalado que "el efecto económico que va a tener en Córdoba, en Sevilla, en Málaga", que dicha línea no esté en funcionamiento "es tremendo", y ha lamentado que "ya nos hemos comido el primer 'puente'" festivo --en alusión al del 1 de noviembre--, sin dicha línea en funcionamiento, y "nos vamos a comer el segundo puente, el más transitado, con más viajeros, que es el de la Inmaculada y de la Constitución, y después vienen las Navidades", ha abundado.

De esta manera, Susana Díaz ha subrayado que, "en ciudades tan turísticas, con un peso tan alto" en la economía andaluza, se necesita "la alta velocidad y en condiciones seguras" y, "por eso, de arriba a abajo, esa línea se tendrá que revisar íntegramente", así como "hacer la obra que se tenga que hacer", y que los ciudadanos tengan "el derecho" a volverse "a montar" en los trenes que circulan por ella, y "de manera segura", según ha apostillado para concluir.