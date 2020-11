Susana Díaz reitera a la Junta la "mano tendida" del PSOE-A pese a poner a Vox en el "puente de mando" del Presupuesto

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado este miércoles que la "mano" de su grupo sigue "tendida" al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para la elaboración de las cuentas del año que viene, pese a que éste haya situado a la "ultraderecha" de Vox en el "puente de mando" del proyecto de Presupuestos para 2021.

Así lo ha indicado la dirigente socialista en su intervención en el debate de totalidad del Presupuesto de la Junta en el Pleno del Parlamento para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Socialista, y tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz y Vox en torno a dichas cuentas.

Susana Díaz ha indicado que en el PSOE-A no tenían "ninguna duda" sobre cómo iba a acabar el "teatro" de la Junta con Vox, que se ha plasmado en un acuerdo que permitirá aprobar dichos Presupuestos, y ha criticado que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP-A), se haya decantado por el "camino" de la "ultraderecha" y no por el que planteaban los socialistas, que sólo querían "blindar educación y sanidad públicas y políticas sociales".

Ha acusado a Moreno de no haber hecho "ningún esfuerzo en negociar" con los socialistas, porque "en la mente del presidente estaba que el único pacto posible que le permitiría en el futuro" mantenerse en el cargo de presidente de la Junta era "el de la extrema derecha" de Vox.

EL PRESUPUESTO DE 2021 "NO ES EL QUE NECESITA" ANDALUCÍA

Susana Díaz ha considerado que el Presupuesto que ha presentado la Junta "no es el que necesita" Andalucía en el actual contexto de pandemia, "ni va a dar tranquilidad y garantía a los ciudadanos" de que puedan ser atendidos en los centros de salud sin guardar "colas", por ejemplo.

En esa línea, ha aseverado que "lo honesto, responsable y correcto es hacer un Presupuesto que no deje a nadie en el camino" y "salve vidas", y poner a las personas "en el centro de las cuentas", pero, en cambio, la Junta ha presentado unas cuentas que son "una prórroga" de las que Andalucía ha "sufrido" en todo este año 2020, según ha apuntado.

En esa línea, se ha mostrado crítica con la "ortodoxia" presupuestaria por la que apuesta el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que ha equiparado a la del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, de la que ha culpado de que "muchos ciudadanos dejaron de creer en la política, que en ese momento no daba respuesta a sus necesidades".

Díaz ha censurado además que "los 7.635 millones de euros" que el Gobierno central transfiere a Andalucía por la pandemia "no se traducen" en los Presupuestos en "más docentes, más sanitarios, más profesionales para nuestros servicios públicos, que hoy están haciendo un esfuerzo titánico" por la pandemia y en "muchos casos" están "abandonados a su suerte" por parte de la Junta.

La dirigente socialista ha retado al consejero de Hacienda a que le diga si, con el Presupuesto para 2021 que ha diseñado, a partir del próximo 1 de enero "se van a abrir todos los centros de salud ahora cerrados", o si se van a recuperar las citas médicas presenciales, "no se van a colapsar las Urgencias" o los ciudadanos van a disponer en la sanidad pública de la posibilidad de someterse a pruebas "eficaces y rápidas" que detecten la Covid-19.

"Si no es así", el Presupuesto presentado "no es correcto con la gente", según ha sostenido Susana Díaz, quien ha incidido en que el PSOE-A tendió la mano a la Junta "para negociar desde la unidad" los Presupuestos, y "desde el primer minuto hemos antepuesto los intereses de la gente sobre los partidarios", pero ha apostillado que "negociar es intercambiar opiniones, acordar unas pautas, buscar un acuerdo que beneficie a todos, no celebrar dos reuniones" únicamente.

"No es hacer sugerencias, que es remitirnos directamente al trámite de enmiendas porque la decisión ya estaba tomada", según ha abundado la líder socialista, quien también ha subrayado que el Presupuesto de 2021 es "inferior al que en estos momentos está ejecutando" la Junta, con el que hay "muchos centros de salud cerrados, pasan días" hasta que se logra una cita médica o "no se pueden hacer PCR" en la sanidad pública.

RECUERDA A CASADO EN LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX

Sobre el acuerdo con Vox, Susana Díaz ha recuperado citas de la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, críticas con la moción de censura que el mes pasado defendió Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, y ha preguntado a los dirigentes de la Junta "dónde" se sitúan.

"¿Estos Presupuestos son del interés general, o del oportunismo demagógico?", ha preguntado Díaz, quien también ha cuestionado a PP-A y Cs "cómo le van a explicar a sus socios europeos que han situado a la extrema derecha en el puente de mando y que crean con ellos una comisión bilateral para el reparto de los fondos de recuperación".

Ha reivindicado que los socialistas andaluces no están "en cuestiones que dividan, enfrenten, separen a la sociedad, sino en los problemas reales de la gente", y ha pedido a la Junta que "no engañe más a la gente", al tiempo que ha criticado que los Presupuestos que ha presentado "traen mucho autobombo, propaganda y triunfalismo sin base real".

Es un Presupuesto "muy insuficiente, que crece gracias a la aportación del Gobierno de España", y en el que las consejerías que "más crecen" son "Presidencia y Hacienda", algo que "no es razonable", según ha continuado Susana Díaz, quien ha criticado otras cuestiones del proyecto de cuentas públicas como que destinan "20 millones menos para la Renta Mínima", "no gestiona la incertidumbre del desempleo" y "baja los impuestos a los ricos de siempre", mientras "van a volver a dejar en la estacada a empresas como Abengoa o Alestis".

Además, ha llamado la atención acerca de que "parece que no hay dinero para un sector estratégico" para Andalucía como el turismo, así como que los Presupuestos "recortan 81 millones a las partidas de medio ambiente", y en Cultura "el crecimiento es prácticamente cero", además de que la partida para la memoria histórica "cae un 14%", algo que ha considerado como un "peaje" a Vox.

MÁS DE 500 MILLONES MÁS PARA LA CONSEJERÍA DE SALUD

Frente a todo ello, ha planteado "incrementar la partida de la Consejería de Salud en más de 500 millones, aumentando la inversión en la Atención Primaria y respetando los derechos laborales de las plantillas", así como "aumentar en 500 millones el presupuesto para la enseñanza pública, un 14% más sobre las partidas de este año".

También, "subir las políticas sociales hasta alcanzar 2.400 millones", y que el uso de los fondos europeos supere "la dotación de 3.500 millones de euros, acelerando el marco en vigor hasta 2023, anticipándose al de 2027, y presupuestando los nuevos fondos europeos".

Son "propuestas reales que comparte el sentir de la inmensa mayoría de los andaluces", según ha sostenido Susana Díaz, que ha advertido de que el PSOE-A va a dar "un rotundo 'no' a la privatización, al regreso al pasado, a la desigualdad".

La dirigente socialista ha lamentado que por parte de la Junta "han preferido plegarse a la extrema derecha en lugar de escuchar algo tan básico" como es "apoyar económicamente a quienes lo están pasando tan mal" en la pandemia, pero ha avisado de que la "mano" del PSOE-A "ha estado tendida, sigue tendida y seguirá tendida, y en el trámite de enmiendas" parciales al Presupuesto "seguiremos aportando por Andalucía".