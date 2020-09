Susana Díaz traslada a Moreno que Sánchez tratará a Andalucía "como merece" en los PGE y le pide intermediar con Casado

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha trasladado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha hablado con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que tiene su compromiso para que Andalucía reciba el "trato que merece" en el Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2021, de modo que ha pedido al líder andaluz que intermedie con su jefe de filas, Pablo Casado, "para que facilite ese Presupuesto que beneficiará a los andaluces".

Así lo ha explicado Díaz en la rueda de prensa que ha ofrecido en San Telmo tras reunirse durante algo más de hora y 20 minutos con Moreno, dentro de la ronda con los portavoces andaluces del arco parlamentario que ha comenzado este mismo martes el presidente andaluz a fin de abordar la situación generada por la pandemia de Covid.

Susana Díaz ha indicado que tiende la mano a Moreno para aprobar el Presupuesto andaluz para el 2021 siempre y cuando respete sus "líneas rojas", que pasan por blindar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo, de modo que ha señalado que "de la misma manera que el PSOE-A tiende la mano al Gobierno andaluz para sacar adelante las cuentas, comparto con el presidente la Junta que el Gobierno de España tiene que hacerlo con Andalucía".

"He hablado con Pedro Sánchez y tengo el compromiso de que va a tener con Andalucía el trato que merece y que le corresponde en unos PGE que serán sensible con esta tierra", ha asegurado la líder del PSOE-A, que ha explicado que en la misma línea le ha pedido a Moreno que hable con Casado, "igual que yo lo he hecho con Sánchez, pidiendo sensibilidad y compromiso con Andalucía".

Y es que, a su juicio, "es irresponsable que un dirigente político que aspira a ser presidente del Gobierno diga que no a que España tenga unos PGE que ayuden a la gente", de ahí que defienda que el presidente la Junta "tiene que hablar con su jefe de filas para que facilite que ese PGE beneficie a los andaluces".

"Hay que reivindicar, al margen del color político, lo que esta tierra merece y necesita, y hay que poner todos los instrumentos y los recursos económicos que hagan falta porque es la única manera de que, una vez que pase la pandemia, el coste social, familiar o económico de mucha gente sea el menor posible y que la recuperación también sea lo más rápida posible", ha agregado.

Asimismo, Susana Díaz ha vuelto a tenderle la mano a Moreno para aprobar un Presupuesto frente a "la tentación" que pueda tener de no presentar unas cuentas ya que, en su opinión, "ahora más que nunca las instituciones y los gobiernos tienen la responsabilidad de sacar adelante las cuentas y hacerlo pensando y centrado en el interés de la gente, con más docentes, más sanitarios y más inversión social".

De hecho, ha rechazado que la Junta ponga de "excusa" para prorrogar el Presupuesto que no conoce los datos debe facilitarle el Gobierno central porque en Andalucía, cuando gobernaba el PSOE-A, "se han hecho dos presupuestos con un presupuesto prorrogado en España". "Son excusas que no se sustentan, no sacar un Presupuesto demostraría incapacidad, inestabilidad y no querer afrontar la situación de colapso en los servicios públicos, la sanidad o el caos en educación", ha avisado.

Así, entiende que este Presupuesto será una oportunidad para Andalucía pero será posible si Moreno "quiere soltar la mano de la ultraderecha", porque el PSOE-A está dispuesto a apoyarlo y aprobarlo "si garantiza más docentes, más sanitarios, más inversión social y más recursos económicos para los servicios públicos que han sido mermados con la justificación del coronavirus y de la pandemia".

En esa línea, ha destacado que el PSOE-A, como "grupo mayoritario de la Cámara" andaluza, está haciendo "lo que no ha hecho nadie", que es "tenderle la mano" al Gobierno andaluz, y plantea que "un grupo de trabajo" de la Administración autonómica "se siente" con los diputados socialistas que "llevan este tema, que saben perfectamente lo que hay que hacer en un momento como éste, desde la sensatez".

"No vamos a pedir la luna, pero sí reforzar los servicios públicos", según ha expuesto Susana Díaz, quien, no obstante, ha reiterado que cree que Moreno "se siente más cómodo con Vox, que además ha dicho con claridad que no cree en el autogobierno y que hay que eliminar las autonomías", y ha apuntado que el presidente de la Junta "tiene que elegir", y "si hace lo que ha hecho hasta ahora, se sentará con quien comparte en cierta medida muchos de los postulados, que es con la extrema derecha".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Entre las reclamaciones que ha trasladado al presidente, Susana Díaz ha explicado que una de ellas ha sido que "tenga la misma colaboración con los ayuntamientos que los ayuntamientos le han prestado al Gobierno andaluz", de modo que les facilite información puntual sobre la evolución de los contagios y que "cumpla el artículo 25 de la Laula, porque que tienen que recibir el dinero que les corresponde y que marca la ley cuando se le piden competencias extraordinaria", como es la limpieza y desinfección de los centros escolares.

Y es que, "igual que Andalucía le pide recursos al Gobierno de España, la Junta tiene que compartir esos recursos también con los ayuntamientos, que en estos momentos llevan un peso importante en la lucha frente a la pandemia".

En educación, ha trasladado un documento con 14 medidas, elaboradas de la mano de la comunidad educativa, en la que, entre otros asuntos, urge la reducción de las ratios a 20 alumnos por aula para garantizar la distancia entre los pequeños.

Ha insistido en que reducir la ratio es competencia de la Junta, no del Gobierno central, y también ha rechazado que el presidente le haya trasladado que "puede ser que en algunas aula se mantenga la distancia social porque haya un 20-25 por ciento de niños que no vayan a clase". "Un Gobierno tiene que ser riguroso, facilitar los medios para que la seguridad sea total porque creer que se va a cumplir la distancia social por que los niños no vayan a clase es una actitud bastante irresponsable", ha apostillado.

En materia sanitaria, Susana Díaz ha criticado que Andalucía "está hoy peor que hace un mes" y ha puesto de ejemplo el colapso en la atención primaria "como ha reconocido el propio consejero" o los centros de salud cerrados y rastreadores "que no dan abasto".

Además, ha mostrado su preocupación por la situación de las residencias de ancianos y avisa de que "es imposible que en la Junta se trasladen esas competencias en 24 horas" y que "cambiar la competencia genera incertidumbre e inseguridad". Ha apostado por "medicalizar" las residencias de mayor riesgo, como la del Zapilllo en Almería o la de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

LOS FONDOS DE LA UE, UNA OPORTUNIDAD

En otro orden de cosas, han abordado los fondos europeos para hacer frente al Covid que están por llegar y que Susana Díaz ve como "una oportunidad para Andalucía" porque "no se van a recordar tantos recursos condensados en tan poco tiempo que pueden permitir acabar con infraestructuras que están pendientes de finalizar y que necesitan una inversión considerable".

Entre otros, se ha referido a los corredores ferroviarios, el segundo hospital de Málaga, el hospital de Cádiz, o el Hospital Militar de de Sevilla, toda vez que ha garantizado que el PSOE-A hará propuestas de proyecto al Gobierno de Andalucía a través del Parlamento de Andalucía "para que se puedan elevar al Gobierno de España".