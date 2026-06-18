El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla solicita la convocatoria de elecciones generales por la "corrupción del Gobierno"

Archivo - (I-D) La concejal de Vox en Sevilla, Cristina Peláez; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno; en el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. A 21 de julio de 2025 - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves una moción presentada por Vox en la que se solicita al Gobierno de España la convocatoria de elecciones generales por la "corrupción del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

La moción ha sido aprobada con los votos a favor de Vox y el Partido Popular, quienes han justificado que la acción política del Gobierno de la nación está "rodeada de corrupción", ante las investigaciones alrededor de Begoña Gómez y el expresidente Zapatero y han expresado su voluntad de pedir explicaciones. "El Ayuntamiento tiene mucho que decir y es lo que pedimos", ha elevado la portavoz de Vox, Cristina Peláez.

En este sentido, el PP ha señalado que España vive una situación "inédita y preocupante" ante la cantidad de cargos públicos y familiares que se encuentran "investigados o imputados". "Claro que queremos responsables y claro que queremos elecciones", ha sostenido el portavoz 'popular', Juan Bueno.

Por su parte, la edil del PSOE Cristina Aguilar ha defendido que se trata de una moción "ilegal". "Va a pasar a la historia como el presidente del pleno más antidemocrático de la historia", ha afeado a Manuel Alés, a la vez que ha afirmado que siente "pena por ver al Partido Popular extorsionado por Vox".

Desde Con Podemos-IU, su portavoz ha afeado que no se trata de una moción contra la corrupción, sino de "propaganda fascista". A su vez, Sánchez ha apelado a la "lealtad institucional", al recoger la moción que Pedro Sánchez es el "líder de una banda mafiosa" y culparlo de asuntos como "la invasión migratoria", o las muertes producidas en el accidente de Adamuz y la DANA de Valencia.